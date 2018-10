Unterföhring (ots) -Unter der Regie des OSCAR® prämierten Edward Zwick ("The LastSamurai") muss sich der Ex-Militär-Ermittler Jack Reacher neben einemlebensgefährlichen Korruptionsfall im US-Militär plötzlich um einvorlautes Teenie-Mädchen kümmern, das tatsächlich seine leiblicheTochter sein könnte! Zu seinem Glück hat Tom Cruise in seinem zweitenAuftritt als knallharter Einzelgänger kompetente weiblicheUnterstützung: Als taffe Militärpolizistin Major Turner zeigt "How IMet Your Mother"-Star Cobie Smulders, dass sie sich mit schwierigenElternschaftsproblemen gut auskennt ... ProSieben zeigt "JackReacher: Kein Weg zurück" am Sonntag, 28. Oktober 2018, um 20:15 Uhrzum ersten Mal im Free-TV."Alles in allem eine deutlich überlegene Fortsetzung ... KEIN WEGZURÜCK bringt Cruise` Reacher näher an seine literarische Vorlage.Damit schafft er eine Art von Thriller, die heutzutage zu seltengemacht wird."JONATHAN PILE, EMPIREFakten:* Reacher in Serie: Zwar ist "Kein Weg zurück" erst der zweiteLeinwandauftritt von Jack Reacher, in Buchform war er jedoch schon 23Mal im Einsatz. Da bleibt noch jede Menge Stoff für Verfilmungen.Darum verwundert es nicht, dass Bestseller-Autor Lee Childsneuerdings von konkreten Plänen für eine TV-Serie spricht.* How I Met Your Stuntwoman: Als "Robin" in mehr als 200 Folgen"How I Met Your Mother" bewies Cobie Smulders fast 10 Jahre lang,dass sie locker als taffe Frau im Großstadtdschungel von New Yorkbestehen kann. Auch für ihre Rolle als Major Susan Turner legte sichdie Kanadierin mächtig ins Zeug: Sie machte alle ihre Stunts selbstund steht so dem in dieser Hinsicht ambitionierten Tom Cruise innichts nach.Inhalt: Der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher (Tom Cruise)führt nach wie vor ein rastloses, heimatloses Leben im Untergrund.Doch obwohl er wie ein Flüchtiger akribisch seine Spuren verwischt,wird er gleich doppelt von seiner Vergangenheit eingeholt: Zum einenwird seine Nachfolgerin bei der Militärpolizei, Major Susan Turner(Cobie Smulders), in einem Mordfall beschuldigt und in einMilitärgefängnis gesteckt. Nicht nur, dass Reacher fest an dieUnschuld seiner langjährigen Vertrauten glaubt - er kann auch geradenoch ihre Ermordung im Gefängnis verhindern, indem er sie befreit.Dummerweise sind er und der Major von nun an auf der Flucht vor derMilitärpolizei und den professionellen Killern. Und die Problemewerden noch größer: Nachdem eine flüchtige Ex-Beziehung desnotorischen Einzelgängers behauptet, Reacher sei der Vater ihrermittlerweile 15-jährigen Tochter Samantha (Danika Yarosh), gerät auchdas eigensinnige Mädchen in Lebensgefahr ..."Jack Reacher: Kein Weg zurück" (OT: "Jack Reacher: Never GoBack") Am Sonntag, 28. Oktober 2018, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal imFree-TV USA, 2016 Genre: Action Regie: Edward ZwickPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter EschKommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President UnitFiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktion:Kira MindermannTel. +49 [89] 9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Dr. Martin Emele,Katja Hofem, Eun-Kyung Park, Dennis Zentgraf Firmensitz:Unterföhring HRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr.143/314/40230Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell