Ein riesiger Meteorit rauscht auf die Erde zu und nur dietierische Gang um Faultier Sid (1.v.l) und Mammut Manni (3.v.l.) kanndie Katastrophe noch verhindern. Schuld an dem ganzen Schlamassel istnatürlich der tollpatschige Unglücks-Nager Scrat: Auf der Jagd nachseiner geliebten Nuss wird er direkt ins Weltall katapultiert undbringt alles ins Rollen. Das Animations-Highlight sorgt mit jederMenge Filmzitaten und Lachern am laufenden Band für besteUnterhaltung! ProSieben zeigt "Ice Age - Kollision voraus!" amSonntag, 20. Mai 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.