21. Mai 2019. Wunderschön und mit warmherzigem Humor animiert,voll von cleveren Dialogen und zu Tränen rührend: Es gibt vieleGründe, warum Pixars "Findet Nemo"-Fortsetzung an den Kinokassen mehrals eine Milliarde US-Dollar einspielte. Nachdem der kleineClownfisch Nemo erfolgreich mit ihrer Hilfe gefunden wurde, geht diedauerverwirrte Fischdame Dorie (Stimme: Anke Engelke) auf die Suchenach ihren eigenen Eltern. Das ist allerdings nicht so einfach, wennman Dories Kurzzeitgedächtnis hat - dafür aber äußerst lustiganzusehen!ProSieben zeigt "Findet Dorie" am Sonntag, 26. Mai 2019, um 20:15Uhr zum ersten Mal im Free-TV."Findet Dorie" (OT: "Finding Dory") Am Sonntag, 26. Mai 2019, um20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2016 Genre: Animation Regie:Andrew Stanton, Angus MacLane