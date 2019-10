Unterföhring (ots) -Nach seiner Hauptrolle in der "Maze Runner"-Trilogie wirdMädchenschwarm Dylan O'Brien jetzt zum Terroristenjäger. In derAdaption des gleichnamigen Bestsellers von Vince Flynn spielt erMitch Rapp, der seine Verlobte bei einem Terroranschlag verliert.Danach will er nur noch eines: Rache. Dabei hilft ihm kein Geringererals OSCAR® Gewinner Michael Keaton ("Birdman"), der ihn zumknallharten CIA-Killer ausbildet. ProSieben zeigt "American Assassin"am Sonntag, 20. Oktober 2019, um 22:35 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter Esch SeniorRedakteur / stellvertretender Vice President Kommunikation/PR FictionKommunikation/PR Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel.+498995071177 mailto:Peter.Esch@ProSiebenSat1.comhttp://presse.prosieben.de/BildredaktionAlexandra Schmitt Tel. +49 (89) 9507-1322Alexandra.Schmitt@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell