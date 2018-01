FreeO2 - Automatisierte und überwachte Sauerstofftitration von Linde Healthcare (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

Oberschleißheim (ots) -Mit dem FreeO2-System kann die stationäre Versorgungsauerstoffpflichtiger Patienten insbesondere für das Pflegepersonalvereinfacht und die Gefahr einer Hypoxie oder Hyperoxie veringertwerden. Das neue Therapiegerät wird zurzeit in einer Pilotphase inDeutschland, Österreich, Italien und Großbritannien eingeführt.Vorteile für PatientenFreeO2 ist eine innovative "Zwei in Eins" Lösung für die Messungder Sauerstoffsättigung im Blut und die Abgabe des Sauerstoffs an denPatienten. Das Therapiegerät überwacht kontinuierlich deneingestellten SpO2-Zielwert und passt die Sauerstoffabgabe sofort an,wenn der Messwert zu hoch oder zu niedrig ist. Damit kann das Risikovon Komplikationen wie Hypoxie oder Hyperoxie reduziert werden. Fürschwerkranke Patienten, z.B. mit einer schweren COPD, können solcheKomplikaitonen lebensgefährlich werden. Durch die automatischeTitration und das Monitoring der FreeO2-Einheit können Patienteneffizienter behandelt werden, was die Behandlungszeit und damit denAufenthalt im Krankenhaus verkürzen kann.Vorteile für KlinikenDie manuelle Einstellung der Sauerstoffabgabe ist zeitaufwändigund fehleranfällig - FreeO2 kann hier das Personal entlasten undnotwendige Anpassungen autonom durchführen. Dadurch kann nicht nurZeit gespart, sondern kostenintensive Interventionen beiKomplikationen veringert werden. FreeO2 bietet darüberhinaus eineautomatisierte Weaning-Funktion, die den Aufenthalt in der Klinik umbis zu 30% verringern und eine Überstellung auf die Intensivstationvermeiden kann, wodurch Kosten eingespart werden können .Hintergrund SauerstofftherapieSauerstofftherapie isteine der häufigsten angewendetenBehandlungen im Krankenhaus. FreeO² wurde speziell von Kinikernentwickelt, um die Sauerstoffabgabe im Krankenhaus zu automatisieren,das Personal zu entlasten und die Sauerstoffversorgung der Patientenan deren konkreten Bedarf anzupassen. In der Regel findet die SpO2Messung bisher manuell und punktuell durch das Pflegepersonal unterVerwendung eines Pulsoxymeters statt, je nachdem muss dann dieSauerstoffgabe manuel angepasst werden. Durch diese nichtkontinuierliche Kontrolle und evtl. Anpassung der Sauerstoffgabe kannes zu einer zu hohen oder zu niedrigen Sauerstoffsättigung über einenlängeren Zeitraum kommen. FreeO² kontrolliert die Sauerstoffsättigungund passt bei Bedarf die Sauerstoffabgabe jede Sekunde an.Über Linde Healthcare DeutschlandLinde Healthcare Deutschland ist einer der führenden Anbieter fürdie Arzneimittelversorgung mit Gasen, dazugehörigen Medizinproduktenund für die Versorgung von Patienten zu Hause sowie inspezialisierten Beatmungspflege-Centern. Linde Healthcare vereint dieBereiche Homecare und Hospital Care der Linde Gas Therapeutics GmbHsowie das Beatmungspflegekonzept REMEO® der Linde Remeo DeutschlandGmbH. In allen Bereichen stehen Sicherheit, Qualität und Innovationder Therapien und Dienstleistungen im Vordergrund. Linde HealthcareDeutschland umfasst rund 700 Mitarbeiter und ist Teil der globalenGeschäftseinheit Healthcare der Linde Group.Linde Gas Therapeutics GmbH und Linde Remeo Deutschland GmbH sindKonzerngesellschaften der Linde Group.Weitere Informationen unter www.linde-healthcare.de.Über The Linde GroupThe Linde Group hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 17,944Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- undEngineeringunternehmen der Welt. Mit rund 65.000 Mitarbeitern istLinde in mehr als 100 Ländern vertreten. Die Strategie der LindeGroup ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstumausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mitzukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei imMittelpunkt. Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären,Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt -weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedemStandort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, dieKundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklungverbinden.Weitere Informationen über The Linde Group finden Sie online unterwww.linde.comReferenzen: Lellouche F, et al. Oxygen titration and weaning withFreeO2, in COPD patients hospitalized for exacerbation: a randomaziedcontrolled pilot study. International Journal of COPD. 20161 Lellouche F, et al. 2016Pressekontakt:Für Fragen steht Ihnen zur Verfügung:Matthias BauseBusiness Development ManagerHospital Care EMEALinde HealthcareTelefon 89.7446-2895matthias.bause@linde.comOriginal-Content von: Linde Gas Therapeutics GmbH, übermittelt durch news aktuell