FreeMove begrüßt Lazaro Fernandez in seiner Rolle als Geschäftsführer

Paris, Stockholm, Rom und Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire) -FreeMove, die Allianz der weltweit führenden Mobilfunkunternehmen,gab heute die Ernennung von Lazaro Fernandez zum Geschäftsführerbekannt. Fernandez übernimmt somit die Rolle von Stephan Fauser.Fernandez hat sich vorgenommen das Geschäft mit internationalenMobilfunkkunden massiv auszubauen.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/608815/FreeMove_Logo.jpg )"Wir haben es seit jeher als unsere Aufgabe betrachtet, dafür zusorgen, dass multinationale Unternehmen, wo auch immer sie ihreGeschäfte tätigen, auf die beste mobile Konnektivität zugreifenkönnen", sagte Fauser. "Lazaro bringt umfangreiche Führungserfahrungin dem Sektor mit und verfügt über besondere Kompetenz in derWeiterentwicklung von internationaler Zusammenarbeit imMobilfunkgeschäft. Als neuer Top-Vertreter der AllianzgegenüberKunden, Partnern und Stakeholdern wird er die Dienstleistungen vonFreeMove als führendem Akteur auf dem Telekommunikationsmarkt mit demeinzigartigen globalen Ansatz gepaart mit lokalerOperator-Powerausbauen."FreeMove's Stärke liegt in seiner Fähigkeit, ein zentralisiertesManagement, Reporting und einen vertraglichen Ansatz sowiegleichzeitig die besten mobilen Dienstleistungen für Unternehmen aufeiner lokalen, länderspezifischen Grundlage zu bieten. Seit seinenAnfängen vor fünfzehn Jahren koordiniert FreeMove die mit demUnternehmen verbundenen lokalen nationalen Betreiber, um dieAnforderungen ihrer Kunden in Bezug auf hochwertigeMobilfunknetzwerke und wettbewerbsfähige Preise zu erfüllen. Zu denGeschäftspartnern von FreeMove gehören nicht nur die größtennationalen Betreiber Europas; auch seine Partnerschaften mit derBridge Alliance im gesamten Asien-Pazifik-Raum, im Nahen Osten und inAfrika sowie mit T-Mobile in den USA sorgen für ein überzeugendesAngebot, wenn es um eine nahtlose globale Kommunikation geht."Da die mobilen Bedürfnisse von multinationalen Konzernen geradein unserem aktuellen Umfeld zunehmender Digitalisierung zunehmen, istes wichtig, dass FreeMove als Unternehmen flexibel genug ist, diesenAnforderungen gerecht zu werden", sagt Fernandez. "Meine Aufgabe istes nicht nur, unseren Angebotsumfang zu erweitern, sondern auchunsere Auslieferung zu beschleunigen, um so den Unternehmen zuhelfen, ihre Kerngeschäftsmodelle zu erweitern und schnell auf neueGelegenheiten reagieren zu können."Vor seiner Rolle bei FreeMove hatte Fernandez bereits erfolgreichFührungspositionen innerhalb der Orange Group inne. SeineLieblingsdomäne ist die positive Veränderung von Geschäftsprozessenim Mobile Services Lifecycle.. In den letzten zwei Jahrzehntenarbeitete er in den Bereichen Kundenbetreuung, Vertrieb und Marketingund sammelte Erfahrungen sowohl in der lokalen als auch in derinternationalen Telekommunikationsbranche. Er besitzt einen Abschlussin Betriebswirtschaft von der Universität von Madrid und mehrerepostgraduale Qualifizierungen für Spezialisierungen von der KULeuven, der EM Lyon und der Universität Cranfield."Ich möchte mich bei Stephen Fauser für sein Engagement bei derEtablierung von FreeMove als einem der führenden Akteure für globaleDienstleistungen und den Aufbau von Verkaufsleistung durch diePolitik einer starken Zusammenarbeit unter unseren Mitgliedernbedanken. Das ist eine hervorragende Grundlage, auf die wir nun ingroßem Tempo aufbauen können."Über FreeMoveFreeMove ist eine internationale Mobilfunkallianz, die dienationalen Ressourcen von Orange, Deutsche Telekom, Telecom Italiaund Telia Company miteinander verbindet. Freemove offerierthochwertige internationale Mobilfunkdienste für multinationaleKunden, indem es das Know-how und die Fähigkeiten seiner Mitgliedersynchronisiert. Diese beinhalten erstklassige Netze, harmonisierteVerträge, eine dedizierte Kundenbetreuung und Mehrwertservices inallen Regionen. Weitere Informationen erhalten Sie aufhttp://www.freemove.com