FreeMove Alliance und Millicom kooperieren Bessere Betreuung multinationaler Unternehmen in Nord-, Mittel- und Südamerika

Paris und Luxembourg (ots/PRNewswire) -FreeMove Alliance (https://www.freemove.com/), die globale Mobilfunkallianz zwischen der Deutschen Telekom, Orange, Telia und Telecom Italia, und Millicom (https://www.millicom.com/), ein führender Anbieter von Festnetz-, Mobil- und Digitaldiensten in Lateinamerika, der seine Unternehmenskunden über die Marke Tigo Business (https://www.millicom.com/our-company/brands/tigo-business/) bedient, haben heute die Unterzeichnung einer Partnerschaftsvereinbarung bekannt gegeben, mit der sie multinationalen Unternehmen in ganz Amerika und weiteren Regionen nahtlose Konnektivitätslösungen anbieten wollen.Die neue Partnerschaft wird die Reichweite der FreeMove Alliance in Lateinamerika erweitern und die acht Mobilfunkmärkte von Millicom – Bolivien, Kolumbien, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama und Paraguay – zu ihrem Netzwerk von bereits mehr als hundert Märkten weltweit hinzufügen. Die Zusammenarbeit wird sich insbesondere für T-Mobile US und TIM Brasil, beide Mitglieder der FreeMove Alliance, als wertvoll erweisen, da deren multinationale Kunden regelmäßig Geschäfte in ganz Amerika tätigen.„Der strategische Fokus der FreeMove Alliance liegt auf der Kraft der globalen Mobilität, da wir die Zusammenarbeit zwischen multinationalen Unternehmen und nationalen Betreibern ermöglichen und fördern. Wir freuen uns daher sehr, Millicom in unserer Community willkommen zu heißen", erklärte Lazaro Fernandez, Hauptgeschäftsführer der FreeMove Alliance. „Mit Millicom gewinnen unsere Partner und Kunden acht starke, aufstrebende Märkte in Mittel- und Südamerika auf einen Streich hinzu. Durch die Partnerschaft mit Millicom können wir außerdem die von unseren MNC Kunden schon gemachten Investitionen weiter optimieren, um erstklassige mobile Konnektivität über Grenzen hinweg zu liefern."Die multinationalen Kunden von Millicom, die bereits in einem oder mehreren der acht Mobilmärkte von Millicom tätig sind, haben nun Zugang zu den bestenMobilfunkbetreibern der Alliance in den USA, Brasilien und Europa sowie zu ihrem breiteren weltweiten Netzwerk. Sie können auch von den zentralisierten Mobilitätsangeboten der FreeMove Alliance für Unternehmen profitieren. Dazu gehören unter anderem Contracting-, Reporting-, und Bestellungsdienste, sowie Störungsmanagement und eine umfassende globale Geschäftsunterstützung.„Wir freuen uns, Teil der FreeMove Alliance zu werden", erklärt Augusto Dumit, Direktor für multinationale Unternehmen und Großhandel in Lateinamerika bei Millicom. „Die Kundenorientierung steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Die Entscheidung ist uns daher leichtgefallen, denn die Dienstleistungen der FreeMove Alliance bieten unseren multinationalen Kunden bei Tigo Business eine ganze Reihe greifbarer Vorteile. Die neue Partnerschaft wird auch die nahtlosen MNC-Lösungen von Millicom in den USA und weltweit erweitern, so dass wir unsere Position im hart umkämpften Markt für mobile Managed Services in Lateinamerika stärken können."Über FreeMove AllianceDie im Jahr 2003 gegründete FreeMove Alliance ist die Mobilfunkallianz zwischen der Deutschen Telekom, Orange, Telecom Italia und Telia. Sie dient als Dreh- und Angelpunkt für mobile Dienste, der multinationalen Unternehmen dabei hilft, ihre Investitionen in mobile Konnektivität zu optimieren, indem sie über einen zentralen Verwaltungspunkt weltweiten Zugriff auf die zuverlässigsten Netzwerke bietet. Die FreeMove Alliance fördert die Stärke der weltweiten Mobilität, indem sie die Zusammenarbeit zwischen multinationalen Unternehmen und lokalen Betreibern ermöglicht. Sie bietet die beste Konnektivität in über 90% der betreuten Märkte aufgrund der preisgekrönten Netzwerke der Alliance-Mitglieder, sowie optimierte kommerzielle Vereinbarungen, dedizierten Account-Support und Mehrwertdienste in mehr als 100 Ländern.Über MillicomMillicom (NASDAQ U.S.: TIGO, Nasdaq Stockholm: TIGO_SDB) ist ein führender Anbieter von Kabel- und Mobilfunkdiensten für die aufstrebenden Märkte in Lateinamerika und Afrika. Millicom gibt das Tempo vor, wenn es um die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeits-Breitband und Innovationen rund um The Digital Lifestyle®-Dienste durch seine Hauptmarke TIGO geht. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigten die operativen Tochtergesellschaften und Joint Ventures von Millicom mehr als 21.000 Mitarbeiter und versorgten rund 55 Millionen Kunden mit Mobilfunkdiensten, wobei mehr als 12 Millionen Haushalte über Kabel angeschlossen waren. Das 1990 gegründete Unternehmen Millicom International Cellular S.A. hat seinen Hauptsitz in Luxemburg.Video: https://mma.prnewswire.com/media/1731338/Freemove_Corporate_Video.mp4Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Sylvia Braunle,+44-7985-815966,press@freemove.com ,www.freemove.com ; oder: Vivian Kobeh,Director Corporate Communications,+1-786-628-5300,press@millicom.com ,www.millicom.comOriginal-Content von: FreeMove Alliance, übermittelt durch news aktuell