Frederic Huwendiek neuer Leiter der ZDF-Online-Nachrichten (FOTO)

Mainz (ots) -Frederic Huwendiek übernimmt zum 1. August 2018 die Leitung derOnline-Nachrichten-Redaktion des ZDF. Er folgt damit auf MichaelBartsch, der als Chef vom Dienst in die ZDF-HauptredaktionWirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt (HR WIRSSUM)wechselt.ZDF-Chefredakteur Dr. Peter Frey: "Frederic Huwendiek ist einausgezeichneter Kenner des digitalen Nachrichtengeschäfts. Ich freuemich, dass er dieses für das ZDF so wichtige Angebot weiterentwickelnund mit seinem Team neue Impulse für visuell starke und mobilgetriebene Erzählformen setzen wird. UnsereWirtschafts-Hauptredaktion wird von Michael Bartschs langjährigerLeitungserfahrung in der heute.de und verschiedenen Fernsehformatenprofitieren. Ziel ist es, das ZDF insgesamt noch crossmedialer undzukunftsfähiger aufzustellen."Frederic Huwendiek, Jahrgang 1983, arbeitet seit 2009 für denSender - immer an der Schnittstelle zwischen TV und Online. Seit 2015ist er als Programmreferent des ZDF-Chefredakteurs unter anderem füronline-strategische Fragen zuständig. Zuvor war er als Redakteur beiheute.de mitverantwortlich für Social Media und stand regelmäßig vorder Kamera, als Digital-Experte in (Sonder-)Sendungen des ZDF und alsModerator. Er war Teil der Entwicklungsredaktion von "heute+",Deutschlands erster crossmedialer Nachrichtensendung. Web-Projekte,an denen er beteiligt war, wurden unter anderem mit dem "Prix Europa"ausgezeichnet und für den "Grimme Online Award" und den "CNNJournalist Award" nominiert. 2011 wählte ihn das "medium magazin"unter die "Top 30 bis 30"-Journalisten Deutschlands.Michael Bartsch, Jahrgang 1965, leitet seit 2008 die Redaktionheute.de. Während dieser Zeit wurde das Nachrichten-Angebot zweimalkomplett überarbeitet und weiterentwickelt, es entstanden dieZDFheute-Apps und die ZDFheute-Angebote in den sozialen Medien. Zuvorwar er unter anderem Schlussredakteur beim "heute-journal" und ingleicher Funktion sowie als Moderator beim "ZDF-Morgenmagazin". AlsChef vom Dienst der HR WIRSSUM kümmert er sich ab 1. August 2018 umden Ausbau der Wirtschaftsberichterstattung des ZDF und entwickeltund koordiniert bereichsübergreifende Projekte der Fachredaktionen.Außerdem wird er die "ZDFspezial"-Sendungen der HR WIRSSUMverantworten.