Fraunhofer-Studie für Greenpeace: Deutschland kann 2030 frei von Kohle sein Bundesregierung muss Energieversorgung modernisieren, um Klimaziele zu erreichen

Berlin (ots) - Ersetzt die Bundesregierung bis zum Jahr 2030Kohlekraftwerke vollständig durch Solar- und Windkraftanlagen sowieGaskraftwerke, lässt sich das Klimaziel für das Jahr 2020 erreichen.Bis zum Jahr 2030 würde der CO2-Ausstoß zudem weit genug sinken,damit Deutschland einen fairen Beitrag leistet zum Ziel des PariserKlimaabkommens, den globalen Temperaturanstieg bei 1,5 Grad zustabilisieren. Die Stromversorgung bliebe dabei weiter sicher. Dieszeigt das heute vorgestellte Energieszenario "2030 kohlefrei" desFraunhofer Instituts im Auftrag von Greenpeace. "Nur derKohleausstieg macht die deutsche Energiewende auch zu einem Erfolgfür den Schutz des Klimas", sagt Greenpeace-Energieexpertin AnikePeters. "Die sauberen Alternativen zur schmutzigen Kohle sind längstda, jetzt muss die Regierung auch den politischen Mut aufbringen. Derwachsende friedliche Protest um den Hambacher Wald zeigt, dass vieleMenschen endlich wirksame Schritte von der Politik erwarten." DieStudie online: https://act.gp/2zzECdV.Im Fraunhofer-Szenario wird das älteste Drittel (6,1 Gigawatt) derbesonders klimaschädlichen Braunkohlekraftwerke bereits 2020stillgelegt, alle verbleibenden Braunkohlemeiler (7,4 Gigawatt), dieälter als 20 Jahre sind, werden in ihrer Leistung gedrosselt. DieseDrosselung wird 2025 auf alle Braunkohleblöcke ausgeweitet,Steinkohlekraftwerke älter als 40 Jahre werden zeitgleich stillgelegtbis Deutschland 2030 komplett kohlefrei versorgt wird. Parallelwerden Solar- und Windkraft in einer europäischen Energiewendedynamisch ausgebaut und der CO2-Preis steigt bis 2030 auf 40 Euro proTonne. Moderne Gaskraftwerke mit einer Kapazität von etwa 10 Gigawattersetzen die bisherige Wärmeversorgung aus Kohle. "Deutschland kannsich ab 2030 sicher und kohlefrei mit Energie versorgen", sagtFraunhofer-Wissenschaftler Norman Gerhardt. "Das bereits verlorengeglaubte Ziel, den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent zusenken wird so noch erreicht, der Beitrag zum Pariser Klimaabkommensichergestellt."Kohleausstieg würde Hambacher Forst retten Aus demFraunhofer-Szenario abgeleitete Kohlemengen für einzelne Kraftwerkezeigen, dass in den Tagebauen Hambach und Garzweiler deutlich wenigerBraunkohle ausgebeutet werden müsste als RWE bislang plant. Um dieKraftwerke Niederaußem und Neurath entlang des Ausstiegpfads mitKohle zu versorgen, müsste der Hambacher Wald nicht zerstört werden.Trotz der enormen Fortschritte beim Ausbau der erneuerbarenEnergien kommt Deutschland beim Klimaschutz nicht voran. Mit 905Millionen Tonnen lag der CO2-Ausstoß im vergangenen Jahr etwa so hochwie 2009. Das liegt auch an den wachsenden Mengen Kohlestrom, dieEnergiekonzerne wie RWE ins europäische Ausland exportiert. Zwischen2011 und 2017 haben sich Deutschlands Stromexporte annäherndverzehnfacht auf 55 Terawatt-Stunden, knapp 10 Prozent derGesamtproduktion.Achtung Redaktionen: Für Rückfragen erreichen Sie Anike Peters,Tel. 0171-8780839, Pressesprecherin Tina Loeffelbein, Tel.0151-16720915 und Norman Gerhardt vom Fraunhofer-Institut, Tel.0151-64908786. Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340, Emailpresse@greenpeace.de; Greenpeace auf Twitter:http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.deOriginal-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell