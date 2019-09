Fraunhofer ITEM engagiert sich im EU-Projekt MDOT für einfachere Prüfung und höhere Sicherheit von Medizinprodukten

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Mit dem EU-Projekt MDOT(https://mdot.eu/) sollen Medizintechnikunternehmen entlastet werden- denn die Anforderungen, die seit Inkrafttreten der europäischenMedizinprodukteverordnung (Medical Device Regulation, MDR) erfülltwerden müssen, sind deutlich gewachsen. Mit einem Förderbudget von8,3 Millionen Euro soll innerhalb von fünf Jahren anhand von dreiBeispieltechnologien in den Bereichen Inhalatoren, neuronaleImplantate und Hüftersatz-Beschichtungen eine Plattform entwickeltwerden, die kleine und mittlere Medizintechnikunternehmen bei derKonformitätsbewertung ihrer Medizinprodukte unterstützt."Das Ziel von MDOT ist es, einen massiven Verlust an Innovationund Wirtschaftskraft in der europäischen Medizinprodukteindustrie zuverhindern, indem Fachwissen und Daten durch ein Konsortium vonInteressenvertretern aus dem Medizinprodukte-Sektor zur Verfügunggestellt wird", erklärt MDOT-Koordinator Ulrich Froriep vomFraunhofer-Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin ITEM(https://www.item.fraunhofer.de/).Die MDR setzt neue Maßstäbe bei Patientensicherheit,Produktzuverlässigkeit und klinischen Leistungskriterien im Rahmender Konformitätsbewertung. Für Innovationen bei Medizinprodukten inEuropa ergibt sich daraus allerdings eine hohe Belastung, da dieAnforderungen an die klinische Prüfung ebenso wie die Berichts- undÜberwachungspflichten deutlich erhöht werden. Insbesondere für kleineund mittlere Unternehmen (KMU) stellen die umfangreichenDokumentations- und Berichtspflichten der MDR sowie die neuenAnforderungen an klinische Prüfungen eine große Herausforderung dar.Um KMU zu unterstützen und dabei gleichzeitig die Qualität ihrerMedizinprodukte und die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern,wird im Rahmen von MDOT eine Plattform aufgebaut, die automatisierteVerfahren zur Konformitätsbewertung und den europaweiten Zugang zutechnischen und klinischen Daten ermöglichen soll. Über dieMDOT-Plattform können sich Hersteller über die Anforderungeninformieren, die sie bei ihren Konformitätsbewertungen erfüllenmüssen, die erforderlichen Unterlagen erstellen und sie erhaltenZugang zu modernsten Prüfständen, wenn zusätzliche Daten benötigtwerden.Zusätzlich zur Projektkoordination ist das Fraunhofer ITEM vorallem an der Entwicklung einer Datenbank für die Plattform, derEntwicklung von Prüfständen für die Inhalationstechnik und derbeschleunigten Lebenszyklusprüfung von Implantaten sowie anBiokompatibilitätstests beteiligt.Vertreter des Konsortiums, bestehend aus 13 europäischen Partnern,kamen Ende August in Donostia-San Sebastian (Spanien) zusammen, umden Projektfortschritt zu besprechen und künftige Entwicklungen imRahmen von MDOT zu koordinieren. Darüber hinaus wurden die Ansätzeder im gleichen Förderaufruf erfolgreichen Projekte TBMED(https://www.tbmed.eu/) und SAFE-N-MEDTECH vorgestellt und möglicheStrategien der projektübergreifenden Zusammenarbeit diskutiert.URL der PM in Deutsch: https://www.item.fraunhofer.de/de/presse-medien/presseinformationen/pm-mdot.htmlLogo - https://mma.prnewswire.com/media/973057/Fraunhofer_Logo.jpgPhoto -https://mma.prnewswire.com/media/973058/Fraunhofer_Euro_Partners.jpgPressekontakt:Cathrin Nastevska+49-5115-350-225cathrin.nastevska@item.fraunhofer.deOriginal-Content von: Fraunhofer ITEM, übermittelt durch news aktuell