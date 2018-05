Fraunhofer-Gesellschaft, BMW und Daimler attraktivste Arbeitgeber / Randstad Employer Brand Research: Aktuelle Studie zum Thema Arbeitgebermarke (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Eschborn (ots) -Bei ihnen möchte die Mehrheit der Arbeitnehmer am liebstenarbeiten: Die Fraunhofer-Gesellschaft, BMW und Daimler(Mercedes-Benz) wurden zu den attraktivsten Arbeitgebern Deutschlandsgewählt. Das hat die Studie Randstad Employer Brand Research 2018,die umfassendste, unabhängige Studie zur Arbeitgebermarke, ermittelt.Die Unternehmen wurden im Rahmen der Randstad Award Verleihung inStuttgart-Fellbach ausgezeichnet.Die Fraunhofer-Gesellschaft hat einen rasanten Aufstieg hingelegt.Im vergangenen Jahr noch auf Platz 6 im Top-Arbeitgeber-Ranking istEuropas größte Forschungsorganisation an den Automobilgrößenvorbeigezogen und steht auf dem Siegerpodest. BMW konnte sich auf dem2. Platz behaupten. Schon seit vielen Jahren ist derAutomobilhersteller nicht mehr vom Treppchen wegzudenken. Überhauptist die Automobilbranche wieder stark vertreten. Der Sieger aus 2017,Daimler (Mercedes-Benz), belegt Platz 3. "Wir freuen uns sehr überden ersten Platz. Die Auszeichnung zeigt uns, dass unsere Programmeim Bereich Talentgewinnung und -bindung greifen. Wir setzen sehrstark auf die Qualifizierung und Weiterbildung unserer Mitarbeiter,die mit neuesten Technologien arbeiten. Damit treffen wir den Nervder Zeit", so Michael Vogel, Leiter PersonalmarketingFraunhofer-Gesellschaft.Angenehme Arbeitsatmosphäre ist wichtigEine attraktive Arbeitgebermarke ist für Unternehmen wichtig, umneue Mitarbeiter zu gewinnen. Doch was ist Bewerbern wichtig, wennsie sich für einen Arbeitgeber entscheiden? Die Treiber sind auch indiesem Jahr wieder berufliche Sicherheit (64%), ein attraktivesGehalt (63%) sowie eine angenehme Arbeitsatmosphäre (56%). Diese istaber nach wie vor der Bereich, in dem Unternehmen in DeutschlandNachholbedarf haben. "Ein gutes Arbeitsklima ist untrennbar mit derUnternehmenskultur verbunden. Sie ist das Bindemittel, dasMitarbeiter und Unternehmen zusammenhält. Wenn man diese stärkt,leistet das mehr für eine attraktive Arbeitgebermarke alsInvestitionen in andere Einzelfaktoren", so Andreas Bolder, DirectorGroup Human Resources bei Randstad Deutschland.Jobwechsel: Unterschiedliche Gründe bei Frauen und Männern16% der Arbeitnehmer haben 2017 den Job gewechselt, 23%beabsichtigen das in diesem Jahr zu tun. Fehlende Anerkennung,geringe Karrierechancen oder eine schlechte Work-Life-Balanceentfalten die größten Fliehkräfte. Die Gründe dafür sind bei denGeschlechtern unterschiedlich. 16% der Männer wechseln im Vergleichzu Frauen eher den aktuellen Arbeitgeber, wenn attraktiveNebenleistungen wie Unternehmensrabatte oder Smartphones fehlen. Beiden Frauen ist dagegen eine zu geringe Vergütung oft einKündigungsgrund.Infos zur Studie Randstad Employer Brand ResearchWer möchte in Deutschland gerne wo arbeiten und warum. Das allesermittelt die Studie Randstad Employer Brand Research, die vonunabhängigen namhaften Instituten in 26 Ländern weltweit durchgeführtwird. In Deutschland fand die repräsentative Erhebung zum neunten Malstatt. Über 4.300 Arbeitnehmer und Arbeitsuchende im Alter zwischen18 und 65 in Deutschland wurden online befragt. Drei Elemente stehendabei im Fokus: der Bekanntheitsgrad und die Attraktivität derabgefragten Unternehmen sowie die einzelnen Schlüsselfaktoren, dieeinen attraktiven Arbeitgeber ausmachen.Den globalen Report finden Sie hier: http://ots.de/CkoGPDDen aktuellen Länderreport finden Sie hier:https://info.randstad.de/rebr-report-deutschland-2018Über Randstad Gruppe DeutschlandMit durchschnittlich rund 59.500 Mitarbeitern und rund 550Niederlassungen in 300 Städten sowie einem Umsatz von rund 2,3Milliarden Euro (2017) ist die Randstad Gruppe der führendePersonaldienstleister in Deutschland. Randstad bietet Unternehmenunterschiedlicher Branchen umfassende Personalservice-Konzepte. Nebender klassischen Zeitarbeit gehören zum Portfolio der Randstad Gruppeunter anderem die Geschäftsbereiche Professional Services,Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services. Mit seinenpassgenauen Personallösungen ist Randstad ein wichtiger strategischerPartner für seine Kundenunternehmen. Durch die langjährige Erfahrungunter anderem in der Personalvermittlung und Personalüberlassungsowie individuelle Leistungs- und Entwicklungsangebote fürMitarbeiter und Bewerber, ist Randstad auch für Fach- undFührungskräfte ein attraktiver Arbeitgeber und Dienstleister. AlsImpulsgeber für den Arbeitsmarkt hat Randstad bereits im Jahr 2000einen flächendeckenden Tarifvertrag mit ver.di abgeschlossen, der alsGrundlage für die geltenden tariflichen Regelungen in der gesamtenBranche diente. Randstad ist seit 50 Jahren in Deutschland aktiv undgehört zur niederländischen Randstad N.V.: mit einem Gesamtumsatz vonrund 23,3 Milliarden Euro (Jahr 2017), über 668.800 Mitarbeiterntäglich im Einsatz und rund 4.800 Niederlassungen in 39 Ländern, istRandstad einer der größten Personaldienstleister weltweit. Zurdeutschen Randstad Gruppe gehören neben den Unternehmen RandstadDeutschland GmbH & Co KG auch die Unternehmen Tempo Team, Gulp,Monster, twago, Randstad Sourceright, Randstad Outsourcing GmbH sowieRandstad Automotive und Randstad Financial Services. 