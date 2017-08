Unterföhring (ots) -16. August 2017. 13 Jahre lang spielte er sich in über 300 Folgenin die Herzen vor allem der weiblichen "Navy CIS"-Fans - jetzt machtMichael Weatherly einen vielversprechenden Neuanfang als Titelheldseiner eigenen Serie. Und das funktioniert ganz hervorragend: In denUSA ist "Bull" seit dem Start durchgehend unter den Top 3 dermeistgesehenen Serien. Weatherly schlüpft mühelos in die Rolle dessouveränen Psychologen Dr. Jason Bull, der seine Klienten mitausgebufften Analysemethoden bei Strafprozessen unterstützt. Die Ideezur Serie stammt übrigens von "Dr. Phil" McGraw, der aus eigenerErfahrung als Prozessberater weiß, wovon er spricht ... SAT.1 zeigt"Bull" ab Montag, 21. August 2017, um 21:15 Uhr als Free-TV-Premiere.Hintergrund: Dr. Phil McGraw gilt als eine der schillerndstenFiguren im US-Showbusiness. Tatsächlich gründetet der durch seineShow "Dr. Phil" bekannte, studierte Psychologe bereits 1990 eineFirma, die sich mit der Beratung in Prozessen beschäftigte.Ironischerweise firmierte diese - lange vor der gleichnamigenTV-Serie - unter der Abkürzung CSI (Courtroom Sciences, Inc.). Undtatsächlich war diese Tätigkeit auch McGraws Einstiegspunkt in dieWelt der Medien, nachdem er Oprah Winfrey erfolgreich beraten hatte.Das umstrittene Multitalent ist heute einer der Top-Verdiener imTV-Business: Seine Einnahmen betrugen 2015 schwindelerregende 70Millionen US-Dollar.Inhalt: Als auf den Bahamas die Leiche der Studentin Allisa Yang(Teresa Ting) an den Strand gespült wird, gerät schnell derMilliardärs-Sohn Brandon Peters (Luke Slattery) unter dringendenTatverdacht. Denn das Mädchen wurde auf einer Yacht der Familieerdrosselt und Brandon hatte kurz zuvor offenbar intimen Kontakt zuihr. Brandons Vater, der Tech-Unternehmer Pete Peters (FrederickWellers), wendet sich an die Spezialisten der Trial AnalysisCorporation. Unter der Leitung des renommierten Psychologen Dr. JasonBull (Michael Weatherly) werden hier mit modernsten und nicht immerlegalen Mitteln die Geschworenen analysiert, um den Prozessverlaufvorhersagen zu können. Dazu stellt Bulls Team nach wissenschaftlichenKriterien eine sogenannte "Spiegel-Jury" zusammen, die ein genauesAbbild der echten Jury ist, und testet an dieser dieVerteidigungsstrategie. Das bringt den charismatischen Doktorallerdings sofort in Konflikt mit Brandons geltungssüchtigemChefverteidiger Clyde Ruthledge (Peter Francis James), der ihn füreinen Schaumschläger hält. Allerdings ist es Bulls Team, dasherausfindet, dass Allisa möglicherweise tödliche Feinde hatte: DasMädchen dealte mit gepanschten Drogen und hatte sich außerdem denHass von Brandons eifersüchtiger Freundin Taylor (Katherine Reis)zugezogen. Damit hören die Überraschungen noch lang nicht auf - dennauch für den schlauen Bull ist in diesem Fall nichts so, wie esscheint ...Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Stella LosackerKommunikation/PR Fiction Medienallee 7, D-85774 Unterföhring Tel. +49(89) 9507-1168 Stella.Losacker@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comBildredaktion:Andrea Buchberger Tel. +49 (89) 9507-1589Andrea.Buchberger@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell