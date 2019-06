Frauenfußball-WM: Diese Vereine und Ligen profitieren am meisten von den Ausgleichszahlungen der FIFA

Wien (ots) -- Wettbasis berechnet die Ausgleichszahlungen der FIFA für dieaktuellen Vereine der Spielerinnen der Fußball-Weltmeisterschaftder Frauen- Das meiste Geld bekommt der FC Barcelona- Ausgleichszahlungen bei der WM der Männer 18 Mal höherDie FIFA zahlt Vereinen für jede Spielerin, die an der WMteilnimmt, pro Tag eine Abstellungsgebühr in Höhe von rund 400 Euro.So fließen allein für die Gruppenphase knapp 3 Millionen Euro an dieVereine. Das ist das Ergebnis einer Analyse der InformationsplattformWettbasis (www.wettbasis.com), die für jeden aktuellen Klub derWM-Teilnehmerinnen die Ausgleichszahlungen im Rahmen des "Programmzur Beteiligung von Klubs" kalkuliert hat.Der FC Barcelona erhält für seine 15 an der WM teilnehmendenSpielerinnen eine Ausgleichszahlung in Höhe von rund 77.400 Euro fürdie Vorrunde und damit die höchsten Prämien aller 198 Vereine. Dichtdahinter folgt der französische Klub Olympique Lyon mit umgerechnetrund 73.000 Euro. Den dritten Rang sichert sich die Frauen-Abteilungvon Manchester City: 65.500 Euro erhält der Verein anAusgleichszahlungen von der FIFA.Zwei deutsche Vereine unter den Top 15Der FC Bayern München bekommt mit 52.200 Euro bis zum Ende derVorrunde die höchste Summe aller deutschen Vereine. Damit sichernsich die Bayern im internationalen Ranking den achten Platz. Der VfLWolfsburg, der deutschlandweit am zweitmeisten kassiert, rangiert mit41.300 Euro weltweit immerhin auf dem 14. Platz.Bundesliga-Vereine erhalten vergleichsweise wenigIm direkten Vergleich der Profi-Ligen liegt die US-amerikanischeweit vorne: Fast 400.000 Euro werden alleine in der Gruppenphase andie Vereine der National Women's Soccer League ausgeschüttet. Denzweiten Platz teilen sich die französische sowie die spanische Ligamit je 269.700 Euro. Die Premier League befindet sich mit 267.500Euro knapp dahinter. Deutlich weniger Geld fließt in die schwedischeund deutsche Liga: 173.500 Euro beziehungsweise 166.100 Euro werdenhier an die Vereine gezahlt.Großer Unterschied zwischen Männern und FrauenBei der WM der Männer im letzten Jahr zahlte die FIFA pro Spielerund Tag umgerechnet rund 7.200 Euro. Das ist fast 18 Mal mehr als dieVereine der Fußballerinnen erhalten. Dadurch konnten allein RealMadrid, Manchester City und der FC Chelsea während der WM-Vorrundemit je 3 Millionen Euro mehr Geld einnehmen als alle Vereine derweiblichen Fußballer zusammen.Alle detaillierten Ergebnisse finden Sie unter:https://www.wettbasis.com/sportwetten-news/frauenfussball-wm.htmlZur Berechnung:Die FIFA zahlt für jede teilnehmende Spielerin pro Tag umgerechnet405 Euro (452,94 US-Dollar). Die Zahlungen haben am 24. Mai begonnenund enden einen Tag nach dem letzten Spieltag bzw. bei dieserBerechnung nach dem Tag des letzten Vorrundenspiels. In die Analysewurden nur die aktuellen Vereine miteinbezogen, welche 50 Prozent derSumme erhalten. Die anderen 50 Prozent fließen anteilig an dieAusbildungs-Klubs der Spielerinnen, welche bei dieser Analyse nichtberücksichtigt wurden.Über WettbasisWettbasis (www.wettbasis.com) ist die führendeInformationsplattform für Sportwetten in Deutschland. Auf der Websitewerden täglich detaillierte Analysen, Statistiken, Anbietervergleicheund Wetttipps veröffentlicht, um Sportbegeisterte mit dem nötigenKnow-How für ihre Tipps zu versorgen. Das Unternehmen wurde 2002 inWien gegründet und wird von Jesper Søgaard geleitet. Wettbasis istTeil des weltweit führenden Entwicklers für Informationsseiten in deriGaming-Industrie, Better Collective (www.bettercollective.com). Von250 Better Collective Mitarbeitern sind 18 am Standort in Wienbeschäftigt.Pressekontakt:Luisa Lindenthal | luisa.lindenthal@tonka-pr.com | 030.403647.613Original-Content von: Wettbasis, übermittelt durch news aktuell