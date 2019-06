Frauenfußball-WM 2019: Niederlande - Kamerun und Kanada - Neuseeland live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Nächster WM-Spieltag im ZDF: Am Samstag, 15. Juni 2019, steht dieWM-Gruppe E im Blickpunkt der Berichterstattung: DieNiederländerinnen treffen um 15.00 Uhr auf Kamerun, Kanada spielt um21.00 Uhr gegen das Team aus Neuseeland. "ZDF SPORTextra" überträgtdas Nachmittagsspiel live ab 14.30 Uhr. Reporter in Le Havre istNorbert Galeske. Sven Voss steht für Moderation und Analyse bereit,fachlich unterstützt von der ehemaligen niederländischenNationalspielerin Tessel Middag. Das Abendspiel aus Grenoble könnendie Fußballfreunde ab 21.00 Uhr im ZDF-Livestream bei ZDFsport.deverfolgen. Claudia Neumann kommentiert.Die Qual der Wahl haben die Zuschauer bei den parallel angesetztenBegegnungen an den letzten Vorrundenspieltagen im ZDF:Dienstag, 18. Juni 2019, 21.00 Uhr, ZDF-Livestream: Jamaika gegenAustralien und Italien gegen Brasilien (Gruppe C)Mittwoch, 19. Juni 2019, 21.00 Uhr, ZDF-Livestream: Japan gegenEngland und Schottland gegen Argentinien (Gruppe D)Donnerstag, 20. Juni 201917.30 Uhr "ZDFSPORTextra": Niederland gegen Kanada (Gruppe E)18.00 Uhr ZDF-Livestream: Kamerun gegen Neuseeland (Gruppe E)Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportWeitere Informationen:Pressemappe: https://kurz.zdf.de/CUb/https://zdfsport.dehttps://facebook.com/zdfsporthttps://instagram/zdfsporthttps://twitter.com/zdfsporthttps://youtube.com/zdfsportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell