Frauenfußball-WM 2019: Deutschland - Spanien live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Die DFB-Auswahl trifft im zweiten WM-Gruppenspiel am Mittwoch, 12.Juni 2019, auf das Team aus Spanien. Das ZDF überträgt live ab 17.05Uhr. Reporterin im Stadion von Valenciennes ist Claudia Neumann. FürModeration und Analyse steht Sven Voss bereit - unterstützt durch dieehemalige Nationalspielerin Kim Kulig.Beide Mannschaften hatten ihre ersten Spiele in der WM-Gruppe Bgewonnen: Deutschland schlug China mit 1:0, Spanien setzte sich mit3:1 gegen Südafrika durch. Mit einem Sieg könnte sich das Team vonBundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg schon für das Achtelfinalequalifizieren. Nach dem verletzungsbedingtem Ausfall vonSpielmacherin Dzsenifer Marozsan allerdings keine leichte Aufgabe.Bereits um 14.30 Uhr steht die Begegnung Nigeria gegen Südkorea inder WM-Vorrundengruppe A auf dem Programm von "ZDF SPORTextra".Live-Reporter Béla Réthy kommentiert das Spiel aus Grenoble, SvenVoss moderiert.Das dritte WM-Vorrundenspiel des Tages zwischen MitfavoritFrankreich und den starken Norwegerinnen können die Fans ab 21.00 Uhrim ZDF-Livestream verfolgen. Die Begegnung in Nizza kommentiert HeikoKlasen.