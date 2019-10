Frauendelegation aus Saudi-Arabien informiert internationales Publikum über Entwicklungsprojekte des Königreichs

New York (ots/PRNewswire) - Das Saudische Entwicklungs- undWiederaufbauprogramm für den Jemen (SDRPY) hat seine Teilnahme an der74. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA)beendet. Die SDRPY-Delegation organisierte unter anderem eineAusstellung am UN-Hauptquartier, informierte die Teilnehmer der UNGAüber die Entwicklungsinitiativen des Königreichs im Jemen und nahm anWorkshops zu den Nachhaltigen Entwicklungszielen der VereintenNationen teil. Mitglieder der SDRPY­Delegation besuchten auch das vonder UN organisierte Seminar "How to communicate the sustainabledevelopment goals in alternative ways" (Alternative Methoden, um dienachhaltigen Entwicklungsziele zu kommunizieren).Hunderte Teilnehmer besuchten den SDRPY-Pavillon bei der UNGA,darunter Mitglieder diplomatischer und Regierungsdelegationen ausaller Welt. Vor Funktionären aus über 190 Ländern erklärtenProgrammmitarbeiter die Entwicklungs- und Wiederaufbauprojekte desProgramms und zeigten die positive Wirkung des SDRPY auf dieProvinzen im Jemen. Die Programmausstellung wurde unter anderem vonmehreren arabischen und anderen Außenministern, UN-Funktionären undEntwicklungsinteressierten besucht. Vertreter des SDRPY begrüßtenzahlreiche internationale Medienanstalten, die die ganze Woche überdie Ausstellung berichteten.Die SDRPY-Präsentation über die Entwicklungsprojekte desKönigreichs im Jemen (unterstützt durch virtuelle Realität (VR) undandere audiovisuelle Hilfsmittel) stieß bei UNGA-Besuchern auf breiteAnerkennung. Auch wurde die große Bedeutung der sieben Säulen desSDRPY herausgestellt: Bildungs- und Gesundheitswesen, Energie,Landwirtschaft und Fischerei, Wasser, Verkehrswesen sowie staatlicherHochbau und Gebäudesanierung. Die UN-Sonderbeauftragte für Kinder inbewaffneten Konflikten Virginia Gamba lobte bei ihrem Besuch desSDRPY-Stands die Entwicklungsarbeit des Königreichs im Jemen.SDRPY-Projekte haben dazu beigetragen, das tägliche Leben vonJemeniten zu verbessern und den Verfall der jemenitischen Wirtschaftzu verhindern.Zahlreiche Mitglieder der saudischen SDRPY-Delegation warenFrauen, und Besucher wurden sowohl auf Arabisch als auch auf Englischüber das SDRPY-Programm aufgeklärt. Über 4.000 Drucksachen wurdenverteilt, darunter bebilderte Broschüren, Newsletter und bebilderteInformationshefte zu den vielfältigen Programmaktivitäten.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1004551/SDRPY_delegation.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1004552/SDRPY_Virginia_Gamba.jpgPressekontakt:media@sdrpy.gov.saOriginal-Content von: The Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen, übermittelt durch news aktuell