Frauenanteil im Verwaltungsrat von SMI-Unternehmen steigt nur marginal

Zürich (awp) - Frauen sind in Verwaltungsräten der grössten börsenkotierten Unternehmen noch immer deutlich in der Minderheit. Ihr Anteil im Aufsichtsgremium in einem der 20 SMI-Unternehmen erhöhte sich in diesem Jahr nur marginal von 23 auf 24 Prozent.

Die erfreulichste Zahl ist für die Aktionärsvereinigung Actares, dass bei Wahlvorschlägen für vakante Verwaltungsratssitze Frauen die Hälfte der Nominationen ausmachten.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten