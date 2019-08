Frauenärztemangel in deutschen Kliniken!? TOP-Stellen Gynäkologie etablierter Häuser in Niedersachsen und Bayern bekommen wenig Zuspruch

Hamburg (ots) - Kontrast Personalberatung, seit über 26 JahrenExperte bei der Suche nach leitenden Ärzten, stößt bei derDirektansprache von qualifizierten Frauenärzten für zwei überausattraktive Stellenangebote mehrerer Frauenkliniken in Deutschland aufwenig Interesse.Haben Gynäkologinnen keine Lust auf Karriere? HerrschtFrauenärztemangel in Deutschland? Zu beobachten ist, dass aktuell,durch eine erhöhte Geburtenquote - auch bedingt durch die Zuwanderung-, viele Kliniken und Krankenhäuser Ihre Gynäkologie-Abteilungenerweitern oder gar neu bauen.Die scheinbar lukrative Frauenheilkunde erhöht den Wettbewerb undverleitet die Häuser zu Aktionismus - strukturierteBelegungsstrategie/Positionierungskonzepte sind nach Recherchen derHamburger Personalberater kaum erkennbar.Alternative etablierte KlinikenAlternativen - und seit Jahrzehnten in der Gynäkologie etabliert -sind zwei moderne Kliniken in Bayern und Niedersachen, die aktuellvon den Hamburger Headhuntern bei der Besetzung vonSchlüsselpositionen in der Gynäkologie unterstützt werden. BeideKrankenhäuser bieten langfristige Perspektiven und einenkrisensicheren Arbeitsplatz plus der MöglichkeitZusatzqualifikationen in den Bereichen Uro-Gynäkologie,Beckenbodenchirurgie, Gynäkologischen Onkologie, speziellenGeburtshilfe und Perinatalmedizin zu erwerben.Leitende Oberärztin in NiedersachsenFür das Lehrkrankenhaus in Niedersachsen wird eine LeitendeOberärztin Gynäkologie und Geburtshilfe gesucht, die für dieSicherstellung der medizinisch hochwertigen Versorgung der Patientensowie für die sichere Durchführung aller gängigen OP-Verfahren, fürdie Übernahme von Leitungsaufgaben in Vertretung des Chefarztes sowiefür die Ausbildung von Assistenzärzten verantwortlich ist.Möglichkeit der ForschungRegelmäßige Einsätze in der Geburtshilfe werden genauso Teil derAufgaben sein, wie eine aktive Mitgestaltung bei derZukunftsausrichtung der Frauenklinik als auch die Vorbereitung undDurchführung von Organisations- und Investitionsmaßnahmen. Darüberhinaus bietet die Frauenklinik große Unterstützung und Möglichkeitbei der Forschung und eine 100-Prozentige Pflegefachkraftquote.Oberarzt in BayernDarüber hinaus Eine möchte eine Frauenklinik in Bayern seinÄrztliches Personal verstärken und sucht daher einen OberarztGynäkologische Onkologie für seine zwei modernen Standorte. DerOberarzt wird in der neu ausgerichteten Abteilung von einem Team auseinem erfahrenen Chefarzt sowie weiteren Oberärzten und einemqualifiziertem Hebammenteam unterstützt - auch hier garantiert dersehr gute Pflegeschlüssel eine qualitativ hochwertige Betreuung derPatientinnen.Ausführung operativer TätigkeitenDie anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einermodernen Abteilung - mit einem umfangreichen Spektrum derkonservativen und operativen Gynäkologie - umfasst die Sicherstellungder medizinischen hochwertigen Versorgung der Patienten, dieAusführung operativer Tätigkeiten, die aktive Mitgestaltung beimorganisatorischen Auf- und Ausbau der Abteilung und die Einbringungund Etablierung zusätzlicher Angebote sowie die Förderunginterdisziplinärer Zusammenarbeit.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzAnsprechpartner PresseBanksstraße 620097 HamburgFon +49 (0)40 76 79 305 - 0Fax +49 (0)40 76 79 305 - 41E-Mail oliver.kutz@kontrast-consulting.dehttps://www.kontrast-consulting.de/Original-Content von: Kontrast Consulting Personalberatung Personalvermittlung GmbH, übermittelt durch news aktuell