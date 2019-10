Frauen wünschen sich mehr Anerkennung - Und die Männer? Die wissen (angeblich) Bescheid (AUDIO)

Düsseldorf (ots) -Anmoderationsvorschlag: Männer aufgepasst: Die (wir) Frauen fühlensich (uns) ständig zu wenig anerkannt! Die Vielfachbelastung aus Job,Hausfrau, Mutter, Freundin, Liebhaberin und Superheldin schultern sie(wir) zwar locker - aber manchmal wünscht man sich halt schon malirgendeine Form der Wertschätzung. Das muss gar kein aufwendigesGeschenk sein - ein nettes Kompliment, ein selbst gekochtes Essenoder ein paar Blumen - können Frauen schon glücklich machen. Dasergab jetzt auch eine brandaktuelle Umfrage zum Thema, mehr dazujetzt von Mario Hattwig.Sprecher: Die Studie bringt es ans Licht: Mehr als die Hälfte derFrauen fühlt sich zu wenig wertgeschätzt. Und zwar vollkommenunabhängig von Familienstand und Karrierelevel, sagt Anja Koeslag vonSöhnlein Brillant, dem Auftraggeber der Studie.O-Ton 1 (Anja Koeslag, 17 Sek.): "Das ist nicht nur, wie ichfinde, ein ziemlich eindeutiges, sondern vor allem auch ernüchterndesErgebnis. Und ja - ein klarer Appell an die Männer, vor allem, weildoch schon die kleinen Gesten wirklich Großes bewirken können. Eswäre einfach toll, wenn uns Frauen viel mehr gezeigt würde, wie sehrdas, was wir jeden Tag aufs Neue leisten, auch geschätzt wird."Sprecher: Allerdings betrifft das nicht alle Altersklassengleichermaßen. So haben zum Beispiel die jungen Frauen zwischen 18und 25 Jahren kaum Probleme mit dem Thema.O-Ton 2 (Anja Koeslag, 25 Sek.): "Die jungen Mütter hingegen umdie dreißig allerdings haben sehr stark damit zu tun: Satte 56Prozent der Frauen der Altersklasse zwischen 25 und 34 Jahren habengesagt, dass ihnen die Anerkennung im Alltag fehlt, die sehnen sicheindeutig nach mehr Würdigung und Aufmerksamkeit. Die sogenanntenBest-Ager, die sind da irgendwie mehr bei sich: Frauen ab 55 zeigeneher selten den Wunsch nach mehr Anerkennung."Sprecher: Überraschenderweise kennen die Männer die Wünsche ihrerFrauen ziemlich gut - zumindest in der Theorie: Über die Hälfte derBefragten gab an, dass ihre Frau eigentlich mehr Wertschätzung imAlltag verdient hätte...O-Ton 3 (Anja Koeslag, 20 Sek.): "Theorie und Praxis liegen ja oftnicht ganz nah beieinander, und so mangelt es den Männern oft anGelegenheit oder, ja vielleicht auch an Fantasie, die gefühlteWertschätzung ihren Frauen auch wirklich zu zeigen. So holt auch dieMänner der Alltag ein, und sie denken nicht daran, ihren Frauen zuzeigen, wie toll sie eigentlich sind. Sobald sie aber mal einenMoment inne halten, wird es auch ihnen bewusst."Sprecher: Und das Schöne: Die Frauen warten gar nicht immer aufteure Handtaschen, fette Klunker oder exklusive Minibreaks.O-Ton 4 (Anja Koeslag, 24 Sek.): "Besonders die kleinen Dingekommen eigentlich ziemlich gut an. Es muss also gar nicht dieseriesengroße Überraschung sein: Ein ehrlich gemeintes Kompliment zumBeispiel, ein selbst gekochtes Essen, ein heißes Schaumbad, das derLiebste einlässt und vielleicht mit ein bisschen Kerzen dekoriert...Und dazu noch ein Gläschen Sekt - das tut doch eigentlich immerziemlich gut. Und deshalb ist auch unsere "Sag's mit Söhnlein"Sonder-Edition besonders beliebt - da stehen nämlich schon dieKomplimente auf der Flasche drauf."Abmoderationsvorschlag: Und Mädels: Selbst, wenn der Partnergerade mal wieder auf der Leitung steht und euch/uns nicht in demMaße die Anerkennung zollt, wie Ihr/wir sie zweifelsfrei verdienthabt/haben: Ihr seid/wir sind einfach klasse, und manchmal muss mansich eben auch mal selbst ein bisschen abfeiern. Mehr Infos dazu undzur Sekt-Sonder-Edition "Sag's mit Söhnlein" natürlich auch im Netzunter Soehnlein-Brillant.dePressekontakt:zeron GmbHRaffaela JoachimTel.: 0211/88921506Original-Content von: Söhnlein Brillant, übermittelt durch news aktuell