Frauen vernachlässigen Rentenplanung / Aon Hewitt-Studie zeigt große Unsicherheiten (FOTO)

Mülheim a.d. Ruhr (ots) -Frauen sind bezüglich ihrer Altersversorgung wesentlich unsichererals Männer. Außerdem beschäftigen sich deutlich wenigerArbeitnehmerinnen mit der Planung ihrer Rente als ihre männlichenKollegen. Das ist eines der Ergebnisse einer repräsentativen Studie,die jetzt vom Beratungsunternehmen Aon Hewitt gemeinsam mit demStatistikportal Statista durchgeführt wurde. Nur 57 Prozent derFrauen beschäftigen sich mit der Planung ihrer Rente oder haben dieseschon abgeschlossen. Bei den Männern sind es immerhin 70 Prozent."Viele Frauen scheinen das Thema zu verdrängen", erklärt dazu FredMarchlewski, Geschäftsführer von Aon Hewitt. "Das ist aber auch danngrundfalsch, wenn durch Teilzeitarbeit der Verdienst relativ geringist." Auch dann lohne es sich, über zusätzliche Absicherung zumBeispiel über betriebliche Altersversorgung nachzudenken. Arbeitgeberruft er dazu auf, in diesem Bereich maßgeschneiderte Angebote zumachen. "Unsere Studie zeigt, dass die betriebliche Altersversorgungrelativ gesehen immer noch großes Vertrauen genießt. Dies solltenArbeitgeber nutzen, um qualifizierte Arbeitnehmerinnen an sich zubinden."Insgesamt stehen Frauen den verschiedenen Formen derAlterssicherung noch kritischer gegenüber als Männer. So halten nurrund 20 Prozent von ihnen die gesetzliche Rente für sicher, bei denMännern sind es über 30 Prozent. Die betriebliche Rente sehen 32Prozent der Frauen als sicher an, bei den Männern sind es 42 Prozent.Nur die Sicherheit der privaten Vorsorge wird mit jeweils weit über40 Prozent von beiden Geschlechtern ungefähr gleich eingeschätzt.Unterschiede zeigen sich wieder bei der Bereitschaft, Risikenzugunsten höherer Renten einzugehen. Nur jede fünfte Arbeitnehmerin(20,3 Prozent) ist bereit, deswegen auf Garantien zu verzichten. Beiden Männern sind es 29,8 Prozent. Hier wird also bei beidenGeschlechtern noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten sein.Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz können zukünftigTarifvertragsparteien eine sogenannte reine Beitragszusage einführen,bei der Garantien ausdrücklich verboten sind. Durch geeignete Modellekönnen dabei extreme Schwankungen des Kapitalmarktes ausgeglichenwerden. So wird es nach den Berechnungen von Aon Hewitt sehrunwahrscheinlich, dass es zu Kürzungen bei Betriebsrenten kommt."Hier sind beide Tarifvertragsparteien gefordert, das für allevorteilhaftere Modell der Zielrente populär zu machen," stelltMarchlewski fest.