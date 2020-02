Frauen und Geldanlage: Selbstsicher, kontrolliert und mit Plan - aber nach wie vor risikoscheu (FOTO)

Frankfurt (ots) - Studie von J.P. Morgan Asset Management zeigt Unterschiede undGemeinsamkeiten von Frauen in Deutschland und Österreich im Vergleich zu andereneuropäischen LändernAuch wenn immer mehr Frauen das Thema Geldanlage heute stärker in den Fokusrücken, investieren viele nach wie vor sicherheitsorientierter als Männer: Siesind weniger risikofreudig und sehr viel sensibler, wenn es um möglicheKursschwankungen und Verluste geht. Entsprechend sind sie bei ihrer Geldanlagezurückhaltender und setzen seltener auf ertragstärkere Kapitalmarktinvestments.An mangelndem finanziellem Spielraum scheint das aber nicht zu liegen: Wie eineeuropaweite Umfrage zum Thema Frauen und Geldanlage von J.P. Morgan AssetManagement ermittelt hat, verfügen Europäerinnen zwischen 30 und 65 Jahren überein angespartes Kapital von rund 200 Milliarden Euro, das sie an denFinanzmärkten anlegen könnten. 45 Milliarden Euro davon entfallen auf Frauen ausDeutschland und Österreich. "Das sind wohlgemerkt nicht die gesamten Ersparnisseder befragten Frauen, sondern ist vielmehr der potenzielle zusätzlicheAnlagebetrag, den sie für Kapitalmarktinvestments in Betracht ziehen würden -wenn sie nur die richtige Motivation finden würden", betont Pia Bradtmöller,Leiterin Marketing & PR für Deutschland und Österreich bei J.P. Morgan AssetManagement. Dazu zählt beispielsweise ein besseres Verständnis der Zusammenhängeam Kapitalmarkt, zu dem J.P. Morgan Asset Management beitragen möchte. Für dieStudie wurden rund 3.000 Frauen sowie eine Vergleichsgruppe von 600 Männern ausacht europäischen Ländern befragt, die bereits Spar- und Anlageprodukte nutzenund/oder über ein bestimmtes Mindesteinkommen verfügen. Aus Deutschland undÖsterreich kamen dabei 499 Frauen.Ein Vergleich auf Länderebene zeigt: Die Einstellungen zu Geldanlage undVermögensaufbau unterschieden sich in den einzelnen Ländern teils deutlich,wobei Frauen in Deutschland und Österreich sehr ähnlich sind, was dieLebensplanung angeht. Mehr als zwei Drittel verfolgen einen Lebensplan und habenklare Ziele vor Augen (68 Prozent). In den anderen Ländern trifft das mit 58Prozent seltener zu, sodass der Anteil derer, die sich ohne große Pläne durchsLeben treiben lassen, größer ausfällt. Außerdem mögen Deutsche undÖsterreicherinnen das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben, wenn es um ihreFinanzen geht - das bestätigen 80 Prozent im Vergleich zu 71 Prozent in denanderen europäischen Ländern.Sicherheit und ein sorgenfreier Ruhestand haben PrioritätDie Studie unterteilt Frauen in acht Typen, die entweder eine größere Tendenzzum Sparen oder zum Anlegen haben. Dabei zeigt sich, dass die Gruppe der Frauenmit Affinität zum Anlegen in Deutschland und Österreich mit 57 Prozent etwasstärker ausgeprägt ist als auf europäischer Ebene (53 Prozent). So sindbesonders viele Frauen in Österreich und Deutschland im Segment "Selbstsicherund kontrolliert" zu finden - mit 26 Prozent jede Vierte der Befragten. DieseAnlegerinnen sind gut organisiert und engagiert; finanzielle Sicherheit und einsorgenfreier Ruhestand haben für sie Priorität. Mehr als die Hälfte dieserGruppe ist über 50 Jahre alt und steht zum Teil bereits kurz vor dem Eintritt inden Ruhestand. "Diese Frauen möchten ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen undvermeiden üblicherweise übermäßige finanzielle Risiken. Sie sind selbstbewusstund sachkundig in puncto Investments - und entsprechen damit so gar nicht demKlischee, dass Frauen sich mit Finanzen nicht so gut auskennen", erläutert PiaBradtmöller. Europaweit ist der Anteil dieses Anlagetyps mit 16 Prozent deutlichgeringer.Aber auch aus dem sparaffinen Segment ist eine Gruppe in Deutschland undÖsterreich stärker vertreten als im europäischen Durchschnitt. Die "ErklärtenTraditionalistinnen" sind mit 15 Prozent die drittgrößte Gruppe in der Region,während sie in Europa mit 12 Prozent etwas seltener zu finden sind. Bei diesenFrauen hat die Bewahrung ihrer Lebensweise und Finanzen Priorität. Sie sindnicht bereit, ihre Komfortzone zu verlassen und möchten insbesondere bei derGeldanlage keine Risiken eingehen. Auch diese Gruppe überzeugter Sparerinnen istschon älter, mehr als die Hälfte ist über 50 Jahre alt. "Diese Frauen lehnenInvestments ab, da sie Angst vor Marktschwankungen haben. Ihr finanziellesSelbstbewusstsein ist gering, aber auch das Interesse, sich zum Thema Geldanlageweiterzubilden ist nicht sehr ausgeprägt", so Pia Bradtmöller. "Sie vermeidenRisiken und betrachten sie nicht als Chance, mehr aus ihrem Geld machen zukönnen. Angesichts des anhaltenden Niedrigzinses und ersten Einführungen vonNegativzinsen für Spareinlagen ist diese Strategie heutzutage aber alles andereals zielführend, um die Ersparnisse tatsächlich zu schützen."Eine andere hierzulande überdurchschnittlich vertretene Gruppe, die derGeldanlage deutlich aufgeschlossener gegenüber steht, ist das Segment "Aktiv undzielgerichtet" - mit 13 Prozent in Deutschland und Österreich auf Rang 4. "Eshandelt sich um selbstbewusste und optimistische Frauen auf der Suche nachVermögenswachstum, die für eine sichere und komfortable Zukunft vorgesorgthaben. Sie sind gut über das Thema Geldanlage informiert, möchten, dass ihr Geldfür sie arbeitet und sind häufig bereit, für bessere Qualität mehr zu bezahlen",führt Pia Bradtmöller aus."Bloß kein Risiko"Trotz dem ausgeprägten Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit und einemsorgenfreien Ruhestand bevorzugt mit 54 Prozent insgesamt rund jede zweite Frauin Deutschland und Österreich Anlagen mit geringen oder keinen Wertschwankungen- dass diese Anlagen niedrigere Erträge abwerfen, akzeptieren sie. Damit sindDeutsche und Österreicherinnen noch weniger risikofreudig als die Frauen in denanderen untersuchten Ländern. Nur jede fünfte Deutsche und Österreicherinbevorzugt Investments, die höhere Renditechancen bieten, aber eben auch mithöheren Risiken verbunden sind.Doch gerade mit Blick auf den langfristigen Vermögensaufbau und dieAltersvorsorge sollten Frauen, die häufig weniger verdienen und entsprechendgeringere Renten bekommen, etwas stärker ins Risiko gehen und die höherenRenditechancen am Kapitalmarkt nutzen. Denn allein mit Spareinlagen werden siemittelfristig keine auskömmliche Rendite mehr erzielen können. "Da so vieleFrauen über Bareinlagen und Sparprodukte verfügen, bietet sich für sie einenormes Wachstumspotenzial, wenn man sie darin bekräftigt, langfristig mehr ausihrem Geld zu machen", sagt Pia Bradtmöller. Natürlich seien mit einemEngagement in Wertpapiere auch Risiken verbunden. Wer allerdings gar nicht amKapitalmarkt investiere, riskiere langfristige finanzielle Ziele nicht zuerreichen, vor allem in Zeiten, da Zinserträge aus Sparprodukten nicht mehrvorhanden seien und Renditen von Staatsanleihen an vielen Märkten im negativenBereich lägen.So appelliert Pia Bradtmöller auch besonders an die Frauen in Deutschland undÖsterreich: "Unsere Studie hat gezeigt, dass viele Frauen hierzulandegewissenhafte Planerinnen sind, die gerne die Kontrolle über ihr Leben und ihreFinanzen haben. Die vorsichtige und konservative Einstellung zum ThemaGeldanlage verbunden mit großem Sicherheitsbedürfnis spiegelt die Befürchtungwider, dass Kapitalmarktrisiken die langfristigen Pläne untergraben könnten.Umso wichtiger ist es, sich zu verdeutlichen, dass Investments Teil diesesLebensplans sein sollten, da sie helfen, die angestrebte finanzielleUnabhängigkeit zu ermöglichen. Das Verständnis von Marktmechanismen gerade beieinem längerfristigen Anlagehorizont wird dazu beitragen, finanziellesSelbstvertrauen aufzubauen und größere Selbstsicherheit im Umgang mitAnlageprodukten zu erreichen."Weitere Informationen sind unter www.jpmorganassetmanagement.de/investinyou zufinden. #investinyouZur StudieDie Studie "Frauen und Geldanlage" wurde im Juli 2019 in acht europäischenLändern von dem Research-Haus Kantar durchgeführt. Insgesamt beantworteten 3.009Frauen im Alter von 30 bis 65 Jahren den 75 Fragen umfassenden Fragebogen. DieBefragten besitzen entweder Kapitalanlagen oder Ersparnisse und/oder verfügenüber ein persönliches Mindesteinkommen (die Höhe des Einkomens war dabeiländerabhängig). Aus Deutschland und Österreich wurden 499 Frauen befragt.Die Studie hat 8 Typen von Anlegerinnen identifiziert, die sich zweiunterschiedlichen Spektren zuordnen lassen: Frauen mit einer stärkeren Affinitätzum Investieren und Frauen mit einer höheren Affinität zum Sparen.Frauen mit einer größeren Tendenz zum Investieren:1) Selbstsicher und kontrolliert: ernsthafte und engagierte Anlegerinnen, fürdie finanzielle Sicherheit und ein sorgenfreier Ruhestand Priorität haben (16Prozent).2) Im Hier und Jetzt: stark auf die Gegenwart fixiert, Investitionen als eineChance für die Zukunft (13 Prozent).3) Aktiv und zielgerichtet: wohlhabende und optimistische Frauen auf Suche nachVermögenswachstum, die für eine sichere und komfortable Zukunft vorgesorgt haben(12 Prozent).4) Wachsendes Selbstbewusstsein: Abwägung kurz- und langfristiger Interessen,aber mit Erwartungen hinsichtlich eines Vermögenswachstums und einer positivenSicht auf die Zukunft (7 Prozent).5) Junge Überfliegerin: ehrgeizige, selbstbewusste Frauen mit wenig Zeit, diesich für Investitionen begeistern und sich sowohl online als auch offlineberaten lassen (5 Prozent).Frauen mit einer größeren Tendenz zum Sparen:6) Vorsichtige Zweiflerin: ängstliche Frauen mit Sicherheitsbedürfnis, die sichfinanziell eingeschränkt fühlen, aber mehr Auswahlmöglichkeiten wünschen (16Prozent).7) Passive Behüterin: finanziell nicht engagierte Frauen mitSicherheitsbedürfnis, deren Verlustangst größer ist als die Aussicht aufkünftige Gewinne (19 Prozent).8) Erklärte Traditionalistin: Die Bewahrung ihrer Lebensweise und Finanzen hatPriorität. Sie sind nicht bereit, ihre Komfortzone zu verlassen und möchtenkeine Risiken eingehen (12 Prozent).Über J.P. Morgan Asset ManagementAls Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co verfolgtJ.P. Morgan Asset Management das Ziel, Kunden beim Aufbau stärkerer Portfolioszu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahren bietet die Gesellschaft hierzuInvestmentlösungen für Institutionen, Finanzberater und Privatanleger weltweitund verwaltet per 31.12.2019 ein Vermögen von rund 2 Billionen US-Dollar. InDeutschland ist J.P. Morgan Asset Management seit über 30 Jahren und inÖsterreich seit 25 Jahren präsent, und mit einem verwalteten Vermögen von über30 Milliarden US-Dollar, verbunden mit einer starken Präsenz vor Ort, eine dergrößten ausländischen Fondsgesellschaften im Markt. 