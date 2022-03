Frauen, traut euch und investiert in Immobilien / Interhyp appelliert zum Weltfrauentag: Eine Investition in Immobilien kann sich lohnen

München (ots) -- Gender-Pay-Gap hält viele Frauen vom Immobilieninvestment ab- 2021 wurde nur jede zehnte Finanzierung bei Interhyp von einer Frau alleine abgeschlossen- Interhyp-Zahlen belegen: Frauen können auch alleine eine Immobilie finanzierenObwohl die eigene Immobilie ein idealer Baustein für den Vermögensaufbau und die private Altersvorsorge ist, investieren bisher nur wenige Frauen in Wohneigentum. Unter mehr als 70.000 Abschlüssen zählte die Interhyp AG 2021 nur rund 11 Prozent alleinfinanzierende Frauen. Jede fünfte Finanzierung (20 Prozent) hingegen wird von einem Mann alleine abgeschlossen. Anlässlich des Weltfrauentags appelliert Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungen an Frauen ruhig den Schritt ins Wohneigentum zu wagen und gibt Tipps, wie dieser gelingen kann.Wir wollen mehr HAUSfrauen!Laut aktuellen Zahlen des Baugeldvermittlers ist derzeit nur rund jeder Dritte der Solo-Antragsstellenden weiblich (36 Prozent). Ein Grund dafür: der Gender-Pay-Gap. Im Median liegt die Einkommensdifferenz zwischen männlichen und weiblichen Antragsstellern bei Interhyp bei 524 Euro netto im Monat. Das sind sogar zwölf Prozent mehr als im Jahr 2020. Das führt unter anderem dazu, dass Frauen im Schnitt später über einen Immobilienkauf nachdenken können. Mit 41 Jahren sind sie laut Interhyp rund zwei Jahre älter als Männer bei der Erstfinanzierung. "Trotz der Gehaltsunterschiede möchten wir mehr Frauen ermutigen, sich schon frühzeitig mit einem Immobilienkauf zu befassen. Eine eigene Immobilie ist ein wichtiger Baustein der privaten Altersvorsorge und die sollten Frauen in die eigenen Hände nehmen. Kurzum: Wir wünschen uns mehr HAUSfrauen." Das sagt Mirjam Mohr, Vorständin für das Privatkundengeschäft bei Interhyp. Wer über einen Immobilienkauf nachdenkt, sollte sich Folgendes fragen: Was passt zu meiner Lebensplanung? Wo werde ich in zehn bis 15 Jahren stehen und passt eine Immobilie in mein Lebenskonzept? Mit diesem Gedankenspiel haben die Frauen bereits viel erreicht, denn sie haben dadurch ein Gefühl, was zu ihnen passt, was sie möchten und können konkret planen.Eine Frau kann sich auch alleine eine Immobilie leistenWer sich für eine eigene Immobilie entscheidet, sollte im nächsten Schritt genau kalkulieren. Wie viel Immobilie in welcher Lage kann ich mir leisten? Ist zum Beispiel eine kleine Wohnung als Kapitalanlage, die ich vermieten kann, für mich sinnvoll? Was für einen Zinssatz würde ich bekommen? Antworten auf solche Fragen geben Online-Tools und Rechner, wie zum Beispiel der Baufinanzierungsrechner (https://www.interhyp.de/rechner/baufinanzierungsrechner/) auf interhyp.de.Diese helfen auch bei einem Kassensturz. Und der ist besonders wichtig, wenn man alleine kauft. Denn mit nur einem Gehalt schaut die Bank bei der Finanzierung besonders auf die finanzielle Situation und persönliche Sicherheiten. Apropos Sicherheit: Wie wichtig den Frauen diese ist, zeigt ein Blick auf die Eigenkapitalquote: Solo-Antragsstellerinnen haben 2021 durchschnittlich 124.000 Euro in die Finanzierung eingebracht und somit auf die gestiegenen Immobilienpreise reagiert. Das ist rund sieben Prozent mehr Eigenkapital als die männlichen Solo-Antragssteller eingebracht haben. Für die Immobilie bezahlten die Frauen 2021 im Schnitt 383.000 Euro. "Diese Zahlen zeigen eines ganz klar: Eine Frau kann sich alleine eine Immobilie kaufen. Hinzu kommt: Hinter diesen Zahlen stecken solide und durchdachte Finanzierungen. Die Frauen haben damit etwas für ihre Altersvorsorge und für ihre finanzielle Absicherung getan und verlassen sich nicht auf andere", sagt Mirjam Mohr.Rat vom Experten holen - auch ohne konkretes ObjektWer zu Hause den Immobilienkauf durchgerechnet hat, sollte anschließend mit einer Finanzierungsexpertin oder einem -experten sprechen. Das ist übrigens auch sinnvoll, wenn man noch kein konkretes Objekt gefunden hat. Gemeinsam mit der Expertin oder dem Experten kann man den Kauf durchrechnen und zum Beispiel auch herausfinden, was man noch tun muss, falls der Kauf der Wunschimmobilie derzeit noch nicht möglich ist.Wie verhalte ich mich im aktuellen Zinsumfeld?Zu den seit Jahren steigenden Preisen mischen sich aktuell steigende Zinssätze. Bei Immobilienkäuferinnen und -käufern löst das immer häufiger den Reflex aus, jetzt noch schnell zu kaufen. "Auch wenn die Zinsen steigen, sollte man nichts übereilen, sondern die Finanzierung wohlüberlegt angehen und Angebote sorgfältig vergleichen. Und das Wichtigste: Die im historischen Vergleich aktuell noch niedrigen Zinsen sollten sich Käuferinnen möglichst lange sichern, am besten 15 Jahre und länger", erklärt Mohr.Alleinfinanzierende Alleinfinanzierende Paare (oder mehrere Frauen Männer Antragsteller)Verteilung der rund 11 % rund 20 % rund 69 %Abschlüsse (absolut 8.310) (absolut 14.272) (absolut 50.141)Alter 41,1 Jahre 39,1 Jahre 39,5 JahreMonatliches Nettoeinkommender Finanzierenden (Median) 3.328 Euro 3.852 Euro 5.667 EuroEigenkapital 124.000 Euro 116.000 Euro 138.000 EuroKaufpreis inkl.Nebenkosten 383.000 Euro 408.000 Euro 536.000 EuroTilgung 3,2 % 3,2 % 3,0 %Zinsbindung 12,7 Jahre 12,3 Jahre 13,7 JahreMonatliche Rate 855 Euro 968 Euro 1.247 EuroKapitalanlage / 34 % Vermietung, 43 % Vermietung, 21 % Vermietung,Eigennutzung 61 % Eigennutzung 52 % Eigennutzung 73 % EigennutzungGröße und Art Eigentumswohnung Eigentumswohnung EigentumswohnungImmobilie (73m2): 65 % (74m2): 63 % (86m2): 32 %Haus (152m2): 35 % Haus (176m2): 37 % Haus (161m2): 68 %Familienstand / 70 % keine Kinder, 76 % keine Kinder, 54 % keine Kinder,Kinder 30 % haben Kinder, 24 % haben Kinder 46 % haben Kinder,63 % sind ledig, 66 % sind ledig, 74 % sind12 % verheiratet, 21 % verheiratet verheiratet,17 % sind geschieden 9 % sind geschieden 23 % sind ledig,2 % sind geschiedenPressekontakt:Julia Meyer, Unternehmenssprecherin,Interhyp AG, Domagkstraße 34, 80807 München,Telefon: +49 (89) 20307 1330,E-Mail: julia.meyer@interhyp.de , https://interhyp.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell