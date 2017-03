Frauen nehmen Altersvorsorge wichtiger als Männer / Weltfrauentag 8. März: Umfrage von R+V unter 2.000 Frauen und Männern (FOTO)

Wiesbaden (ots) -Eine private Altersvorsorge: Sie ist Frauen deutlich wichtiger alsMännern. Dies geht aus einer repräsentativen Umfrage von TNSInfratest im Auftrag der R+V Versicherung zum Weltfrauentag am 8.März 2017 hervor. Befragt wurden mehr als 2.000 Frauen und Männerzwischen 18 und 65 Jahren. Zentrales Ergebnis: 44 Prozent der Frauenhalten eine eigene Vorsorge, beispielsweise mit Riester oder einerprivaten Rentenversicherung, für äußerst wichtig oder sehr wichtig,gegenüber nur 33 Prozent der Männer. Weitere 28 Prozent der Frauen inDeutschland halten private Altersvorsorge immerhin für wichtig(Männer 31 Prozent). Bundesweite Spitzenreiterinnen sind übrigens dieFrauen in Hessen - deutlich mehr als die Hälfte der Befragten hälteine private Vorsorge für äußerst wichtig oder sehr wichtig."Frauen können selbst etwas tun"Bei der gesetzlichen Rente haben Frauen durch ihreErwerbsbiografie deutliche Nachteile gegenüber Männern -beispielsweise durch Auszeiten zur Kindererziehung und zur Pflege vonAngehörigen oder durch langjährige Teilzeitarbeit. Als Folge davonist die Durchschnittsrente von Frauen nur etwas mehr als halb so hochwie die von Männern. "Der kleine Unterschied kann gerade bei denFinanzen im Alter ganz schön groß sein", beobachtetR+V-Rentenexpertin Daniela Steinle, die schon viele Vorsorge-Seminarefür Frauen gehalten hat. "Aber immer mehr Frauen erkennen, dass sieselbst etwas tun und ihren finanziellen Freiraum im Alter erweiternkönnen", erläutert Steinle. Zum Beispiel, indem Frauen eine privateRiester- oder Rentenversicherung abschließen. Dies wird auch belohnt:"Bei Riester und Rürup kommen beispielsweise die staatliche Förderungund steuerliche Vorteile hinzu", so Steinle.Skepsis, ob gesetzliche Rente reichtBei den finanziellen Aussichten für den Ruhestand sind dieDeutschen skeptisch - und zwar Männer wie Frauen fast unisono: Gut 59Prozent der Bundesbürger zwischen 18 und 65 erwarten, sich imRentenalter weniger leisten zu können als heute. So weiterzuleben wiebisher hofft immerhin gut ein Drittel (34 Prozent), während lediglichknapp drei Prozent erwarten, sich dann sogar mehr leisten zu könnenals heute. Am pessimistischsten ist dabei die Altersgruppe zwischen40 und 49 Jahren, die mitten im (Berufs-)Leben steht: Bei ihr glaubenfast zwei Drittel, sich mit der gesetzlichen Rente weniger leisten zukönnen als heute. Diese "Generation Mitte" ist zugleich diejenige,für die die private Vorsorge die größte Bedeutung hat: Mehr als 40Prozent der 40- bis 49-jährigen Frauen und Männer halten sie füräußerst wichtig oder sehr wichtig.Weitere Informationen zum Thema Frauen und Zukunftsvorsorge unterwww.freiraum-fuers-leben.de undwww.ruv.de/presse/freiraum-fuers-lebenFür die repräsentative Untersuchung befragte TNS Infratest imAuftrag der R+V Versicherung Ende 2016 bundesweit insgesamt 1.004Frauen und 1.001 Männer im Alter von 18 bis 65 Jahren.Pressekontakt:R+V Versicherung AGKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 265189 Wiesbaden0611 / 533-4490presse@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell