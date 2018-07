Frauen investieren bei der Quirin Privatbank genauso oft in Aktien wie Männer - und deutlich häufiger als Frauen im Bundesschnitt

Berlin (ots) -- Depots weiblicher Anleger bestehen zu 49 Prozent aus Aktien, beiMännern zu 54 Prozent- Frauen sind bei der Quirin Privatbank genauso aktienaffin wieMänner- Kommt bei Frauen besonders gut an: Verzicht auf "heiße Tipps",Transparenz und Unabhängigkeit in Beratung- Analyse von Depots mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd.EuroVon wegen risikoscheue Anlegerinnen: Kundinnen der QuirinPrivatbank AG investieren heute nahezu den gleichen Anteil ihresKapitals in Aktien wie die männlichen Kunden - und damit deutlichhäufiger als Frauen im Bundesschnitt. 49 Prozent beträgt derAktienanteil in den von Frauen verwalteten Einzeldepots der Bank, derRest wird in Anleihen angelegt. Bei Männern liegt die Aktienquote mit54 Prozent nur geringfügig darüber. Das hat eine Auswertung vonVermögensverwaltungs-Depots der Quirin Privatbank AG(www.quirinprivatbank.de) mit einem betreuten Volumen von insgesamt1,2 Mrd. Euro ergeben.Mit einer Aktienquote von fast 50 Prozent investieren dieKundinnen der Quirin Privatbank deutlich häufiger in Aktienanlagenals Frauen im Bundesschnitt. Denn laut dem Deutschen Aktieninstitut(DAI) besitzen gegenwärtig durchschnittlich nur etwa elf Prozentaller Frauen Aktien. Bei Männern liegt die Quote mit 20 Prozent fastdoppelt so hoch."Ausgewogen in weltweite Aktienmärkte investieren und nicht mitangeblich heißen Tipps spekulieren - das ist die langfristigerfolgreichste Art der Geldanlage", weiß Karl Matthäus Schmidt,Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank. "Und das überzeugtFrauen genauso wie Männer. Uns überrascht daher nicht, dass unsereKundinnen und unsere Kunden einen nahezu gleich hohen Anteil inAktien anlegen. Wenn das bei anderen Banken nicht so ist, stellt sichdie Frage nach der richtigen Beratung."Die Quirin Privatbank bietet ihren Kunden insgesamt elfverschiedene Anlagestrategien, je nach Renditeerwartung undRisikoprofil schwanken der Aktien- und der Anleiheanteil. Wer nurgeringe Kursschwankungen wünscht, erhält ein Depot, das nur ausAnleihen besteht und auf Aktien gänzlich verzichtet. In10-Prozent-Schritten kann der Aktienanteil auf bis zu 100 Prozenterhöht und der Anleiheanteil parallel auf null Prozent gesenktwerden. "Die am häufigsten gewählte Form ist das Modell, das zu 50Prozent aus Aktien und zu 50 Prozent aus Anleihen besteht", berichtetKarl Matthäus Schmidt. "Männer wie Frauen entscheiden sichgleichermaßen am häufigsten dafür."Anklang findet bei den Kunden nicht nur das systematischeInvestieren in die weltweiten Kapitalmärkte, sondern vor allem auchdas Geschäftsmodell der unabhängigen Beratung der Quirin Privatbank.Das zeigt eine Analyse der puls Marktforschung GmbH. Die Kundinnenvotieren bei der Kundenzufriedenheit dabei sogar noch etwas positiverals die Männer: Fast zwei Drittel (63 Prozent) halten es für "sehrwahrscheinlich", dass sie die Quirin Privatbank Freunden oderKollegen weiterempfehlen werden, bei den Männern sind es 59 Prozent.Besonders gut kommt bei Frauen die hohe Transparenz, das Fehlenversteckter Provisionen und die damit verbundene Unabhängigkeit undObjektivität der Bank bei ihren Anlageempfehlungen an.Die Pressemitteilung finden Sie auf der Webseite der QuirinPrivatbank unter:https://www.quirinprivatbank.de/pm/frauen-und-aktienÜber die Quirin Privatbank AG:Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidetsich von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihrGeschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichenProvisionen abgeschafft und berät Anleger seitdem ausschließlichgegen Honorar. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird derUnternehmenserfolg durch einen zweiten Geschäftsbereich getragen, dieBeratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen aufEigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die QuirinPrivatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut gegenwärtig rund3,4 Milliarden Euro an Kundenvermögen. Im Privatkundengeschäft bietetdie Quirin Privatbank Anlegern ein in Deutschland bisher einmaligesBetreuungskonzept, das auf kompletter Kostentransparenz undRückvergütung aller offenen und versteckten Provisionen beruht.Pressekontakt:Ansprechpartnerin für die Medien:Janine PentzoldUnternehmenskommunikationQuirin Privatbank AGKurfürstendamm 119 in 10711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-336E-Mail: janine.pentzold@quirinprivatbank.deOriginal-Content von: Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell