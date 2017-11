Unterföhring (ots) -Die Männer haben die Welt der nahen Zukunft kaputt gemacht. Gutimmerhin, dass die Frauen beim Aufräumen mehr zu sagen haben: Denn inder actionreichen Sci-Fi-Serie "The 100" dominieren mit Eliza Taylor("Clarke"), Marie Avgeropoulos ("Olivia") und Lindsey Morgan("Raven") auffällig viele junge Frauen die Handlung. Auch inLiebesdingen hat sich durchaus was getan. Für Erschütterung unter denFans sorgte zuletzt der Tod der von Alycia Debnam-Carey gespieltenKriegerin Alexa in Staffel 3. Die hatte eine Beziehung mit derbisexuellen Clarke begonnen. Die Mischung aus harter Endzeit-Actionund emotionalem Beziehungsgeflecht ist ab 30. November 2017 um 21:15Uhr zum ersten Mal auf sixx zu sehen.Inhalt: Nachdem Clarke (Eliza Taylor) das diktatorischeComputer-Hirn A.L.I.E. in der "Stadt des Lichts" besiegt hat, musssie sich umgehend der nächsten Gefahr widmen: Die vielen Opfer dervergangenen Konflikte führen zu neuen Zerwürfnissen unter denFraktionen. Die Krieger der Ice Nation nehmen unter dem brutalenKommando von Echo (Tasya Teles) die Stadt mit Gewalt ein. Echohandelt jedoch nur im Namen ihres schwer verwundeten Königs Roan(Zach McGowan). Der Herrscher braucht dringend ärztliche Behandlung,aber die provisorische Anführerin der Ice Nation misstraut Clarke undlässt nicht zu, dass sie ihm hilft. Doch selbst wenn die junge Fraudie Streitigkeiten beilegen kann, droht sämtlichen Menschen auf derErde innerhalb von sechs Monaten ein qualvoller Tod. A.L.I.E. hatteClarke vor ihrer Abschaltung gewarnt, dass ein ganzes Netz vonNuklearkraftwerken in naher Zukunft explodieren wird. Das Team musseinen Weg finden, so viele Menschen wie möglich zu retten ..."The 100" (OT: "The 100") 13 Folgen der vierten Staffel AbDonnerstag, 30. November 2017, um 21:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TVUSA 2017 Genre: Science-Fiction / Action Creator: Jason RothenbergPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter EschKommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President UnitFiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktion:Kira MindermannTel. +49 [89] 9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Katja Hofem, Dr.Oliver Merz Firmensitz: Unterföhring HRB 168016 AG München USt-IdNr.DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230PressemitteilungOriginal-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell