Luzern (ots) -Die Umwälzungen in der Schweizer Medienlandschaft, Cyber-Securityund die Digitalisierung der Werbung - das sind drei der Hauptthemenam bevorstehenden "SwissMediaForum - der Schweizer Medienkongress" imKKL Luzern.Das wichtigste Treffen der Medien-, Kommunikations- undDigitalwirtschaft in der Schweiz geht am 27. und 28. September überdie Bühne. Rund 400 Teilnehmende werden erwartet. Im Programm desSwissMediaForums 2018 geben die Frauen den Ton an. DieFacebook-Insiderin Kate Losse, ehemalige Redenschreiberin von MarkZuckerberg, analysiert den Datenskandal und seine Folgen. Ebenfallsaus den USA reist Giannina Segnini an. Die Dozentin der ColumbiaSchool of Journalism zeigt auf, wie Redaktionen und Unternehmen Datennutzen können. Sandra Cortesi von der Harvard-Universität erklärt,wie Teenager Medien nutzen.Die Chefredaktorinnen Judith Wittwer (Tages-Anzeiger), KatiaMurmann (blick.ch) und Ariane Dayer (Le Matin Dimanche) diskutierenmit unserer Moderatorin Susanne Wille (SRF) über die brennendenThemen der Medienbranche. Viele weitere Frauen treten auf - darunterWirz-Co-Chefin Petra Dreyfus, Influencerin Julia Graf, Nationalrätinund IT-Unternehmerin Jacqueline Badran.Die traditionelle "Elefantenrunde" soll auch dieses Jahr einHöhepunkt werden. Hier übernehmen die Männer die Bühne: NZZ-CEO FelixGraf, SRG-Generaldirektor Gilles Marchand, Verlegerpräsident PietroSupino und Ringier-CEO Marc Walder kreuzen die Klingen. Ist dieKonsolidierung der Medienlandschaft nach den jüngsten Fusionen nunabgeschlossen? ARD-Geschäftsführer Ulrich Wilhelm und AZ-VerlegerPeter Wanner diskutieren die Rollen von öffentlich-rechtlichen undvon privaten Radio- und TV-Anstalten.Hier kann man sich für den Kongress inkl. Dinner anmelden:https://www.swissmediaforum.ch/registration/Hier finden Sie das Programm im Überblick:https://www.swissmediaforum.ch/programm/Pressekontakt:Bettina Bertschinger, Geschäftsführerin, 079 209 45 45Original-Content von: SwissMediaForum, übermittelt durch news aktuell