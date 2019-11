Frauen-Union signalisiert Kompromissbereitschaft im Quotenstreit

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Im Quotenstreit vor dem an diesem Freitag beginnenden CDU-Parteitag in Leipzig hat die Vorsitzende der Frauen-Union, Annette Widmann-Mauz (CDU), Kompromissbereitschaft signalisiert. "In der Sache sind wir klar: Wir brauchen mehr Frauen in verantwortlichen Funktionen in der Partei. Über den Weg dorthin lassen wir mit uns reden", sagte Widmann-Mauz der "Rheinischen Post".

Man habe "immer gesagt, dass wir uns einem Kompromiss nicht verschließen werden", so die CDU-Politikerin weiter. Die Gründung einer Kommission, die Vorschläge für eine strukturelle Reform der Partei mache, könne ein solcher Weg sein, sagte Widmann-Mauz.

