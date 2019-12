Frauen im Top-Management: Praxistipps von Professorinnen der EBS Universität (FOTO)

Wiesbaden/Oestrich-Winkel (ots) - Sind die Denkstrukturen der letztenzweitausend Jahre, in denen das "typisch Weibliche" mehr oder weniger diffamiertwurde, schuld an der Gender-Pay-Gap und der gläsernen Decke? Daran, dass EndeJuni 2017 nur 47 der 677 Vorstandsmitglieder der börsennotierten DAX, MDAX, SDAXund TecDAX Unternehmen weiblich waren? Daran, dass es erst seit wenigen Wochenmit Jennifer Morgan die erste Frau an der Spitze eines DAX-Unternehmens gibt?Selbstverständlich gab es viele Errungenschaften in der jüngeren Vergangenheit:Der Mann der Gegenwart ist wesentlich mehr in den familiären Alltag eingebunden,hilft bei der Kindererziehung und geht in Elternzeit. Seit 2005 regiert mitAngela Merkel eine Frau die Bundesrepublik Deutschland. Doch gelöst scheint dasProblem in puncto Gleichberechtigung im Top Management und in Aufsichtsräten,sofern diese keiner Quote unterliegen, nicht. Frauen stoßen auch heute entlangihres Karrierewegs unentwegt auf geschlechtsspezifische Herausforderungen.Wie sich Frauen- und Männer-Netzwerke unterscheidenZu Frauennetzwerken, weiblichen Eliten und dem Mythos der "gläsernen Klippe"forschen die EBS Professorinnen Karin Kreutzer, Myriam Bechtoldt undMarjo-Riitta Diehl. "Wir hoffen, Frauen zu ermutigen, proaktiv und mit einemhöheren Maß an Selbstbewusstsein zu agieren - auch im Austausch mit Personen inhöheren Machtpositionen", so die Professorinnen. Denn die Forschung zeigt:Professionelle Netzwerke, die einen hohen Stellenwert für den Karriereerfolghaben, sind bei Frauen oft weniger leistungsfähig und effektiv als bei Männern.Es besteht eine strukturelle Ausgrenzung von Frauen aus Netzwerken als Resultatdes Konflikts zwischen Berufs- und Familienleben sowie von sozialer Homophilie.Mit anderen Worten: Frauen bringen sich noch immer deutlich zeitintensiver indie Hausarbeit ein und sehen sich nach wie vor mit geschlossenenMännernetzwerken (sogenannten "Old Boys Clubs") konfrontiert.Frauen im Top-Management: Es tut sich wenigDoch unter welchen Bedingungen wachsen die Chancen von Frauen, in Positionen desTop Managements aufzusteigen? Britische Forscher stellten Anfang der2000er-Jahre die Hypothese auf, dass Frauen eher in den Vorstand einesUnternehmens berufen werden, wenn dieses Unternehmen mit sinkenden Gewinnenkämpft. Für dieses Phänomen prägten sie den Begriff "glass cliff" ("Glasklippe")- in Abgrenzung zur bekannten "glass ceiling" ("gläserne Decke"), dieumschreibt, dass unsichtbare Hürden Frauen davon abhalten, überhaupt inTop-Positionen aufzusteigen. Als prominente Beispiele gelten Marissa Mayer,ehemalige CEO von Yahoo, die britische Premierministerin Theresa May und AndreaNahles, Parteivorsitzende der Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag. "UnsereUntersuchungen zeigen, dass diese "gläserne Klippe" in Unternehmen ein Mythosist. Dennoch fällt gleichzeitig die geringe Anzahl von Frauen auf, die überhauptin den Vorstand börsennotierter Unternehmen aufsteigen. Die gläserne Decke istanscheinend nach wie vor intakt", so Prof. Myriam Bechtoldt. Um diese gläserneDecke durchbrechen zu können ist es wichtig, Mädchen schon früh beizubringenihre Möglichkeiten und Talente auszuschöpfen und ihre Ziele zu verfolgen. Auchist es notwendig, dass Frauen in Führungspositionen Vorbildfunktionen übernehmenund mithelfen, diese gläserne Decke zu durchbrechen.Praxistipps der Professorinnen:1. Zögern Sie nicht, die Menschen in Ihrem Netzwerk um einen Gefallen oder umRat zu bitten.2. Haben Sie einen Plan vor Augen und verfolgen Sie Ihre Ziele!3. Glauben Sie an sich und ihre Fähigkeiten; Frauen tendieren noch immer dazu,sich weniger zuzutrauen als Männer, auch wenn sie genauso qualifiziert sind wieihre Kollegen.www.ebs.eduPressekontakt:Ansprechpartner:Anna SchneiderLeiterin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPhone: +49 611 7102 1681Fax: +49 611 7102 10 1681E-Mail: presse@ebs.eduWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/137822/4468061OTS: EBS Universität für Wirtschaft und RechtOriginal-Content von: EBS Universität für Wirtschaft und Recht, übermittelt durch news aktuell