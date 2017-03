"Frauen im Knast": ZDF-Dokumentation "37°" begleitet Inhaftierte (FOTO)

Mainz (ots) -Knapp sechs Prozent aller Inhaftierten in Deutschland sind Frauen.Für die "37°"-Dokumentation "Frauen im Knast: Zwischen Hoffnung undKoller" am Dienstag, 21. März 2017, 22.15 Uhr, im ZDF haben diebeiden Autorinnen Ulrike Schenk und Frauke Siebold über ein knappesJahr lang das Frauengefängnis in Vechta besucht. Sie porträtierenDijana, die seit elf Jahren im Gefängnis sitzt und Köchin werdenwill, Melanie, die ihren Drogenentzug bei Gefängnisarzt Dr. KarlheinzKeppler macht, und Axana, die einen Mord in Auftrag gegeben habensoll.Dijana hat eine lebenslange Haftstrafe wegen Raubmordes bekommen.Mit 21 Jahren kam sie in den Knast, heute ist sie 32. In Vechta machtsie eine Ausbildung zur Köchin, die ihr eine Perspektive für dieZukunft bieten soll. Die 29-jährige Melanie sitzt wegenBeschaffungskriminalität für ihre Drogensucht. 60 bis 70 Prozent derinhaftierten Frauen haben ein Suchtproblem. Viele von ihnen sind wieMelanie, deren Vater Alkoholiker war, familiär vorbelastet. Nur nochihr Bruder steht ihr zur Seite. Die Dokumentation stellt auchKarlheinz Keppler (65) vor, der seit 25 Jahren im Frauengefängnisarbeitet und mit Leib und Seele Gefängnisarzt ist.https://www.zdf.de/dokumentation/37-gradhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDF37GradAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37gradPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell