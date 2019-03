Frauen-Karriere-Index: Top-Unternehmen 2019 / Frauenkarrieren werden zum Leitbild für Veränderung

Finanztrends Video zu



München (ots) - Das Analyse- und BeratungshausFrauen-Karriere-Index hat für den Zeitraum 2018 deutschlandweitwieder Unternehmen auf deren Aktivitäten zur Förderung vonFrauenkarrieren im Kontext dynamischer Veränderungen untersucht.Insgesamt haben sich 38 Firmen verschiedener Größen und Branchen derdiesjährigen Analyse unterzogen, um damit die Förderung für mehrFrauen in Führung in ihrem Unternehmen zu unterstreichen. Die Firmenmit den höchsten Indexwerten (zwischen 1 und 10) werden am heutigenWeltfrauentag ausgezeichnet.Hewlett-Packard und Accenture in der DoppelspitzeAuf dem ersten Rang befinden sich die internationalenTechnologiegrößen Hewlett-Packard Enterprise (HPE) und Accenture.Beide Unternehmen teilen sich mit jeweils gleicher Indexpunktzahl denSpitzenplatz. Für Hewlett-Packard Enterprise ist es bereits zumsechsten Mal in Folge Platz eins. "Das Unternehmen begleitet uns seitnunmehr 6 Jahren. Anfangs lag es noch bei einem Indexwert in den80ern, und hat sich dann sukzessive nach oben gearbeitet," so BarbaraLutz, Gründerin und Geschäftsführerin des Frauen-Karriere-Index. Auchdie Technologieberatung Accenture befand sich aufgrund seineskonsequenten Managements, den Frauenanteil im gesamten Unternehmen zuerhöhen, bereits in den vergangenen Jahren unter denTop-Platzierungen. Den zweiten Platz belegen die BerlinerWasserbetriebe, gefolgt von wiederum einer Doppelplatzierung auf demdritten Rang: Hier sind Chiphersteller Intel sowie die SantanderConsumer Bank punktemäßig gleichauf.Der Münchner Autobauer BMW ließ sich das erste Mal für seinEngagement für mehr Frauen in Führung indexieren und schafft es aufAnhieb auf den fünften Platz. "Unternehmen sehen zunehmend, dass mehrFrauen in Führung und die dazugehörigen Maßnahmen strukturelleVeränderungsprozesse nachweislich begünstigen," kommentiert BarbaraLutz.Größte Veränderung bei flexiblen OrganisationsstrukturenDa sich der Frauen-Karriere-Index besonders der Herausforderungannimmt, zu analysieren, welche Veränderungseffekte durch dieEntwicklung von Frauenkarrieren entstehen, gab es im Zeitraumzwischen 2013 und 2018 durchweg überdurchschnittliche Verbesserungenbei der Umsetzung flexibler Arbeitszeitmodelle.Setzten in 2013 noch 37 Prozent der Firmen auf flexibleArbeitszeiten, waren es im vergangenen Jahr bereits 94 Prozent. "Hiererkennt man deutlich, dass auch immer mehr Männer diese Optionnutzen," so Barbara Lutz. Auch was die Transparenz bei der Besetzungvon Positionen anbelangt, gibt es Fortschritte. Im 5-Jahresschnittkann der FKi eine prozentuale Entwicklung von 45 auf 69 Prozentfeststellen. "Diese Entwicklungen machen deutlich, welchen positivenEinfluss Frauenkarrieren auf strukturelle Veränderungen haben und wiesie das Innovationsklima begünstigen. Wer das heute als strategischenHebel vernachlässigt, verspielt seine Zukunft," so das Fazit derGründerin.Rang Unternehmen Indexzahl1 Hewlett-Packard Enterprise 901 Accenture 902 Berliner Wasserbetriebe 873 Intel Deutschland GmbH 863 Santander Consumer Bank AG 864 Investitionsbank Berlin 855 BMW AG 845 RWE Group 846 MTU Aero Engines AG 836 NTT DATA Deutschland GmbH 837 GFT Technologies SE 807 Klöckner & Co. SE 808 Kao Germany GmbH 798 Technische Universität München 799 Hamburg Leuchtfeuer gGmbH 7510 Mindshare GmbH 74Indexierte Unternehmen in alphabetischer Reihenfolge:AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, Accenture Dienstleistungen GmbH,Berliner Wasserbetriebe, BMW AG, DS Deutschland GmbH, GFTTechnologies SE, Hamburg Leuchtfeuer gGmbH, Hays AG, Hewlett-PackardEnterprise Deutschland, Intel Deutschland GmbH, InvestitionsbankBerlin, Kao Germany GmbH, Klöckner & Co SE, Lekkerland DeutschlandGmbH & Co.KG, Mindshare GmbH, MTU Aero Engines AG, NTT DATADeutschland GmbH, Österreichische Post AG, RWE Group, SantanderConsumer Bank AG, Technische Universität München, Theater undPhilharmonie Essen GmbH.Weiterführende Informationen zum Frauen-Karriere-Index und zurAuszeichnung der Unternehmen unter:https://frauen-karriere-index.de/Pressekontakt:IKOM Strategische KommunikationSilvia HänigE-Mail:haenig@i-kom.orgTel.: 0173-3838572Twitter:@ikomSilviaOriginal-Content von: Frauen-Karriere-Index, übermittelt durch news aktuell