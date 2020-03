Frauen-Karriere-Index 2019: Top-Unternehmen leiten tiefgreifenden Wandel ein

Berlin (ots) - Seit sieben Jahren wird der FKi verliehen. Damit werdenUnternehmen ausgezeichnet, die die Karrieren von Frauen fördern und eine Kulturdes Wandels und der Innovation unterstützen. Sie sind damit auch für Investorenund Nachwuchstalente interessant. In diesem Jahr haben sich 42 Unternehmenindexieren lassen. Unter ihnen erreicht Accenture die höchste Punktzahl.Die Unternehmen Accenture, Hewlett Packard Enterprise, die BerlinerWasserbetriebe sowie die Santander Consumer Bank leisten in den Bereichen NewLeadership, Diversity und digitaler Transformation vorbildliche Arbeit. Diesgeht aus der aktuellen Auswertung des FKi 2019 (Frauen-Karriere-Index) hervor,die heute veröffentlicht wurde. Darin erreichen die vier Unternehmen unter allenTeilnehmern die besten Bewertungen. Accenture erhält im Ranking die höchstePunktzahl, gefolgt von Hewlett Packard auf Platz zwei. Auf dem dritten Rangrangieren punktgleich die Berliner Wasserbetriebe und die Santander ConsumerBank. In der Kategorie "Newcomer des Jahres" gewann Porsche, die größteVerbesserung gegenüber dem Vorjahr erzielte die Österreichische Post AG.Insgesamt haben sich 42 Unternehmen - internationale Großkonzerne,DAX-Unternehmen, Familienunternehmen und KMUs - durch den Frauen-Karriere-Indexmonitoren lassen, darunter Accenture, Berliner Wasserbetriebe, Computacenter AG& Co oHG, Dassault Systemes Deutschland, Erst Group Bank AG, FreudenbergCleaning Solutions Deutschland, Fujitsu Technology Solutions GmbH, GFTTechnologies SE, Hewlett Packard Enterprise, Investitions Bank Berlin, IntelDeutschland, Jenoptik AG, Klöckner & Co SE, Lekkerland, Mindshare GmbH, MTU AeroEngines AG, Nestlé Deutschland AG, NTT Data Deutschland GmbH, Porsche AG, ÖBBInfrastruktur, PORR AG, RWE Group, Santander Consumer Bank, Sanofi - AventisDeutschland GmbH, Stadtwerke München, Theater und Philharmonie Essen GmbH,Vodafone GmbH, Volkswagen Group, ÖSB Group - ÖSB Consulting GmbH und dieÖsterreichische Post AG. Allein durch ihre Teilnahme an diesem aufwendigenProzess dokumentieren die Unternehmen, dass sie intensiv und strukturiert an demstrategischen Ziel arbeiten, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen unddamit Unternehmenskultur und Innovationsfähigkeit entscheidend verbessern.Der FKi ist ein differenziertes Messinstrument, mit dem die Entwicklungerfolgreicher Frauen-Karrieren in deutschen Unternehmen detailliert analysiertund beobachtet werden kann. Anfangs zielte es darauf ab, valide Hinweise auf dieDurchlässigkeit von Frauen-Karrieren in den Unternehmen zu liefern. Inzwischenaber gilt es deutschlandweit auch als maßgebliches Monitoring-Tool für diegenerelle Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens. "Die Ergebnisse des FKi belegen:Wer die Durchlässigkeit von Frauenkarrieren im Unternehmen fördert, schafftagile Strukturen und eine kulturelle Offenheit. Die Firmen haben damit auch einhohes Maß an Innovations- und Transformationsfähigkeit, was sie auch für Anlegerattraktiv macht", sagt Barbara Lutz, internationale Managerin und Gründerin desFKi. Gleichzeitig steigt mit dem Commitment des Managements, mehr Frauen inFührungspositionen zu bringen, die Attraktivität eines Unternehmens. BarbaraLutz: "Damit erfüllen sie auch die hohen Ansprüche jüngerer Generationen anihren Arbeitgeber."Der FKi wurde 2012 von Barbara Lutz entwickelt und vom Bundesministerium fürFamilie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt, das auch diesmal wieder dieSchirmherrschaft übernommen hat. Seit seiner Gründung vor sieben Jahren lieferteder FKi über 200 Unternehmen in elf Ländern wichtige Kennziffern für dieBereiche New Leadership, Diversity und Transformation. Dabei bietet der FKikeine isolierte Betrachtung einzelner Faktoren, sondern detaillierteErkenntnisse über Zusammenhänge und Wirkungsmechanismen, die im Unternehmen denAufstieg von Frauen fördern und damit auch die Grundlage für Innovationenbilden.FKi 2019: TOP TEN Liste1. Accenture2. Hewlett Packard Enterprise3. Berliner WasserbetriebeSantander Consumer Bank4. Intel Deutschland GmbHPorsche AG5. Freudenberg Cleaning Solutions DeutschlandRWE Group6. Investitions Bank BerlinMTU Aero Engines AGNTT DATA Deutschland GmbHVodafone GmbH7. Klöckner & Co. SEStadtwerke München8. GFT Technologies SE9. Nestlé Deutschland GmbH10. Mindshare GmbHWeitere Informationen zum Frauen-Karriere-Index unterhttps://frauen-karriere-index.deKontakt für Presseanfragen:K3 Presseagentur GmbHSimone Lapossys.lapossy@k3presseagentur.deMobil: 0172 / 615 1966Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131007/4539542OTS: Frauen-Karriere-IndexOriginal-Content von: Frauen-Karriere-Index, übermittelt durch news aktuell