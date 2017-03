Frauen in Führungspositionen im Mittelstand: Deutschland ist Entwicklungsland (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Deutschland Schlusslicht in Europa Weltweit nur Argentinien,Indien und Japan schlechterBei der Anzahl weiblicher Führungskräfte in Führungspositionenmittelständischer Unternehmen geht im internationalen Vergleich dierote Laterne eindeutig an Deutschland.Dies ist das Ergebnis der internationalen Studie "Frauen in derWirtschaft" der renommierten Wirtschaftsprüfungs- undSteuerberatungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton.Das Unternehmen befragte im letzten Quartal 2016 weltweit rund5.500 Führungskräfte in Unternehmen mit einer Größe zwischen 50 und500 Mitarbeitern in 36 Ländern.Im Durchschnitt gibt es in den befragten Unternehmen inDeutschland lediglich rund 18 Prozent Frauen im Senior Management.Damit steht Deutschland im weltweiten Vergleich neben Japan mit 7Prozent, Argentinien mit 15 Prozent und Indien mit 17 Prozent amschlechtesten dar.In Europa kommen die wenigstens Frauen in Führungspositionen ausDeutschland (18 Prozent), Großbritannien (19 Prozent), Griechenlandund den Niederlanden (20 Prozent).Gleichwohl ist eine leicht positive Entwicklung innerhalb derletzten drei Jahre festzustellen: in 2015 waren nur 14 Prozent und imVorjahr nur 15 Prozent weibliche Führungskräfte im Senior Managementmittelständischer Unternehmen vertreten. Dies ergibt ein Wachstum von3 Prozentpunkten innerhalb des vergangenen Jahres.Führungspositionen in Deutschland sind Männerdomäne"Natürlich ist dies ein Wachstum auf einem sehr niedrigen Niveau.Diese Zahlen sind für ein wirtschaftlich führendes und hochentwickeltes Land wie Deutschland nicht ausreichend", kommentiertFrau Dr. Heike Wieland-Blöse, Vorstand Human Ressources bei Warth &Klein Grant Thornton, das Ergebnis dieser internationalen Studie."Offensichtlich sind Führungspositionen in deutschen Unternehmenimmer noch eine Männerdomäne, die von Frauen schwierig zu knackenist, vor allem im Mittelstand. Zusätzlich zeigt auch diese Erhebung,dass eine irgendwie geartete Quotenregelung nicht das gewünschteErgebnis liefern kann. Hier hilft nur ein grundsätzlicher Haltungs-und Kulturwandel, der beide Geschlechter einbezieht."Armenien, Botswana und China vor DeutschlandIn anderen Ländern werden die fachlichen und persönlichenFähigkeiten von Frauen deutlich mehr geschätzt.So werden in Russland rund 47 Prozent aller Führungspositionen inUnternehmen mit Frauen besetzt. Indonesien weist mit einem Wachstumvon 10 Prozent im vergangen Jahr auf 46 Prozent das zweitbesteErgebnis auf.Polen und die Philippinen mit jeweils 40 Prozent liegen ebenfallsim weltweiten Vergleich weit vorne.Sogar Armenien, Botswana und China liegen mit einem Frauenanteilan den Führungskräften in den Unternehmen der jeweiligen Länder mit31 Prozent noch weit vor Deutschland.Geschlechtervielfalt für besseres Risikomanagement undChancennutzungDie diesjährige Studie hat sich zudem mit der Geschlechtervielfaltim Zusammenhang mit Risikomanagement und der Nutzung vonWachstumschancen beschäftigt. Hierbei wird deutlich, dass Männer undFrauen verschiedene Sichtweisen auf das Thema Risikomanagement habenund unterschiedlich mit diesem umgehen.Wenn man diese verschiedenen Sichtweisen und den unterschiedlichenUmgang von Frauen und Männern mit Risiken kombiniert, erhält man eineVielfalt an Denkweisen, die Probleme besser lösen undWachstumschancen eher nutzen. Der Warth & Klein Grant ThorntonBusiness Report rät Unternehmen dazu, diese Vielfalt zu nutzen, umbessere Entscheidungen in den Senior Etagen treffen zu können.Denn mehr als ein Drittel der Unternehmen, in denen sich keineFrauen in Führungspositionen befinden, handeln im Risikomanagementaufgrund der nicht vorhandenen Vielfalt an Denkweisen eherkurzsichtig.Über Warth & Klein Grant Thornton:Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größten deutschenWirtschaftsprüfungsgesellschaften. Über 850 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter betreuen an zehn Standorten in Deutschland nebenbörsennotierten Unternehmen den großen Mittelstand. Schwerpunkte derArbeit der Gesellschaft sind Wirtschaftsprüfung, Steuer- undRechtsberatung sowie Corporate Finance & Advisory Services. DieGesellschaft berät weltweit im Netzwerk von Grant Thornton mit rund47.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 700 Standortenin über 130 Ländern.Über den IBR:Der "IBR-International Business Report" von Warth & Klein GrantThornton befragt mittelständische Unternehmen aus allen Branchen undIndustriezweigen. Die Daten für die aktuelle Veröffentlichungbasieren auf Interviews mit 5.500 Führungskräften in 36Volkswirtschaften weltweit. Befragte Personen sind in erster Linie CEOs sowie geschäftsführende und leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Details dazu unter: http://docs.wkgt.com/dl/WKGT_WIB_2017