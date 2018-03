Frauen in der EU bekommen ihr erstes Kind im Schnitt mit 29 Jahren

Luxemburg (ots) - Im Jahr 2016 wurden in der Europäischen Union(EU) 5,148 Millionen Kinder geboren. 2015 lag diese Zahl bei 5,103Millionen. In Deutschland wurden 792 137 Kinder geboren, gegenüber737 575 im Jahr 2015.Das Durchschnittalter von Frauen bei der Geburt ihres erstenKindes lag in der EU im Jahr 2016 bei 29 Jahren. Betrachtet man dieeinzelnen Mitgliedstaaten, waren Erstgebärende im Durchschnitt inBulgarien (26,0) am jüngsten und in Italien (31,0) am ältesten. InDeutschland waren Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindesdurchschnittlich 29,4 Jahre alt.Bei rund 5% der Erstgeburten in der EU waren die Frauen 2016 unter20 Jahre alt (Teenager-Mütter) und rund 3% der Frauen waren 40 Jahreund älter. Die höchsten Anteile von Erstgebärenden im Teenageralter(jünger als 20) meldeten Rumänien (14,2% aller Erstgeburten im Jahr2016), Bulgarien (13,6%) und Ungarn (10,8%), die höchsten Anteile vonErstgebärenden im Alter von 40 Jahren oder älter wurden dagegen inItalien (7,2% aller Erstgeburten 2016), Spanien (6,6%), Griechenland(5,3%), Luxemburg (4,8%) und Irland (4,3%) verzeichnet. InDeutschland lagen diese Werte bei 4,1% (unter 20) und 2,4% (40 undälter).In der EU handelte es sich 2016 bei 81,9% der Geburten um daserste und zweite Kind, während auf die Geburten von dritten Kindernein Anteil von 12,2% aller Geburten und von vierten und folgendenKindern ein Anteil von 5,9% entfiel.Insgesamt lag die Gesamtfruchtbarkeitsrate 2016 in der EU bei 1,60Geburten pro Frau. Dabei reichten die Unterschiede zwischen denMitgliedstaaten von 1,34 in Spanien und Italien bis zu 1,92 inFrankreich. In Deutschland lag die Gesamtfruchtbarkeitsrate bei 1,60.Diese Informationen stammen aus jüngst veröffentlichten Daten vonEurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union. DieFruchtbarkeitsindikatoren in dieser Pressemitteilung stellen nureinen Bruchteil des umfangreichen Datenbestands von Eurostat zumThema Demographie dar.Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns aufFacebook EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell