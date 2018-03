Braunschweig (ots) - Seit Jahrtausenden sind ihre Blätter alsheilkräftig bekannt: Aloe Vera. Auch die 16 Frauen aus derAgrargenossenschaft Saodat im Westen Afghanistans wissen um dieWirkung des Pflanzensafts bei Hautverletzungen, Sonnenbrand undEntzündungen. Weil das warme und trockene Klima gute Bedingungen fürAloe Vera bietet, bauen sie im gemeinschaftlich betriebenen"Frauengarten" neben Obst und Gemüse nun auch die Heilpflanze an.Im November setzten die Bäuerinnen 320 Jungpflanzen insGewächshaus, das aus Mitteln des internationalen christlichenHilfswerks Shelter Now ein Stegplatten-Dach, eine Folienfront undeine Tröpfchenbewässerung erhielt. Die Pflanzen finanzierte dieFrauenvereinigung aus dem Anbau und der Verarbeitung von Obst undGemüse. "Die Bewässerung ist ideal, weil die Aloe Vera nur wenigWasser, einen gleichmäßig warmen Standort und viel Licht benötigt",erklärt Shelter Now-Landwirtschaftsexpertin Gudrun Göttler, die dieErzeugergemeinschaft begleitet. Das Gewächshaus schützt die Pflanzenvor dem kalten afghanischen Winter.Der Anbau der Aloe Vera, die ursprünglich von der arabischenHalbinsel stammt, hat sich weltweit zu einem großen Wirtschaftszweigentwickelt - mit steigender Nachfrage. Das aus den Blättern gewonneneExtrakt wird nicht nur als Heilmittel, sondern auch zur Hautpflege,in After-Sun-Lotionen und sogar in der Getränkeindustrie verwendet.Die Ernte aus dem "Frauengarten" verkauft ein Vertragshändler aneinen Getränkehersteller in der Provinzhauptstadt Herat sowie in denIran zur Verarbeitung in der Kosmetikindustrie.Eine Aloe Vera-Pflanze kann zwölf Jahre genutzt und viermaljährlich geerntet werden, so Göttler. Neue Jungpflanzen könnten dieBäuerinnen verkaufen oder die Anbaufläche vergrößern. Die Expertinrechnet mit 40 Prozent mehr Gewinn als beim Gemüsebau. Dieser solleaufgrund der dafür nicht optimalen Klima- und Bodenverhältnisse etwasreduziert, Obstbau jedoch unvermindert beibehalten werden. GuteErgebnisse erzielen die Frauen nach den Worten Göttlers inzwischenauch mit Luzerne und dem Mästen von Schafen.Shelter Now ist ein internationales Hilfswerk mitKoordinierungsbüro in Deutschland. Von 1983 bis 2016 war es inPakistan tätig. 1988 begann die Arbeit in Afghanistan, 2014 in derAutonomen Region Kurdistan (Nord-Irak). Der Name der Organisation inDeutschland lautet "Shelter Now Germany e.V.". Shelter Now finanziertseine Hilfsaktionen zu einem großen Teil aus privaten Spenden. Dieeffiziente und projektbezogene Verwendung der Mittel wird Shelter Nowdurch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) mit demSpendensiegel bescheinigt.Spendenkonto: Norddeutsche Landesbank, IBAN DE65 2505 0000 00025230 58Pressekontakt:Shelter Now Germany e.V., Tel. 0531/88 53 95-7, info@shelter.de,www.shelter.deOriginal-Content von: Shelter Now Germany e.V., übermittelt durch news aktuell