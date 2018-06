Karlsruhe (ots) -Die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Karlsruhe hatam 13.06.2018 auf der Rastanlage Dannstadt-West (A61) einenPkw-Transporter, der mit mehreren Fahrzeugen beladen war, angehaltenund zollrechtlich kontrolliert. Dabei ist den Beamten ein BMW i8 mitZulassung auf der Balkaninsel aufgefallen. Im Rahmen der Kontrollewurde festgestellt, dass die Inhaberin des BMW, eine 37-jährigeBalkan-stämmige, sich zwar gelegentlich auf der Balkaninsel aufhält,ihr Hauptwohnsitz sich aber in Belgien befindet. Weitere Abklärungenergaben, dass die Luxuslimousine von ihr in Belgien erworben undspäter auf die Balkaninsel exportiert worden ist. In diesemZusammenhang wurde ihr die belgische Umsatzsteuer erstattet.Tatsächlich hat sie das Fahrzeug wieder importiert und erneut inBelgien genutzt. Die Anmeldung bei den Zollbehörden wurde dabeijedoch unterlassen.Die fälligen Einfuhrabgaben (Zoll und Einfuhrumsatzsteuer) wurdendurch die Zollbeamten vor Ort auf ca. 21.000 Euro festgesetzt. Ebensowurde ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung gegen dieBesitzerin des PKWs eingeleitet. Da die Abgaben nicht entrichtetwerden konnten, wurde das Fahrzeug zur Sicherung der Einfuhrabgabensichergestellt. Der Zeitwert des Fahrzeugs beläuft sich auf ca.70.000 EUR.Hintergrundinformation:Waren, die aus einem Drittland in das Bundesgebiet eingeführtwerden, sind grundsätzlich beim Zoll anzumelden und ggf. zu verzollenund zu versteuern. Werden Einfuhrabgaben nicht beglichen, können dieWaren, auf die sie sich beziehen, zur Sicherung selbigersichergestellt werden.Pressekontakt:Hauptzollamt KarlsruheAnne DeubelTelefon: 0721-3710-338anne.deubel@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell