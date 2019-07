Unterföhring (ots) -Frauenpower im All: SAT.1 feiert am 21. Juli an einem Themenabend50 Jahre Mondlandung mit der Free-TV-Premiere des dreifach OSCAR®nominierten Dramas "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" (20:15Uhr). Im Anschluss folgt die packende Dokumentation "Mission Mond -Als die Welt den Atem anhielt" (22:50 Uhr), in der unter anderem diedeutsche Wissenschafts-Astronautin Insa Thiele-Eich zu Wort kommt.500 Millionen Menschen weltweit fiebern am 21. Juli 1969 mit, alsNeil Armstrong als erster Mensch den Mond betritt. Dass esafroamerikanische Mathematikerinnen waren, die maßgeblich am Erfolgdieser spektakulären Mission beteiligt waren, wurde langeausgeblendet. Das für drei OSCARS® nominierte Drama "Hidden Figures -Unerkannte Heldinnen" würdigt die herausragende Leistung des starkenTrios Katherine Johnson (Taraji P. Henson, "Empire"), Mary Jackson(Janelle Monáe, "Moonlight") und Dorothy Vaughan (Octavia Spencer,"The Help"). Die Frauen mussten sich bei der NASA über Rassen- undGeschlechtergrenzen hinwegsetzen, um die Mondlandung durch ihreunglaublich präzisen Berechnungen erst möglich zu machen. "'HiddenFigures' ist sowohl ein glanzvoller Unterhaltungsfilm als auch einSpiegel der damaligen Gesellschaft, der mit dem Trend desLangweiliger-Mathe-Nerd-Films bricht." STEPHANIE ZACHAREK, TIME"Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" Sonntag, 21. Juli 2019, um20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2016 Genre: Drama Regie:Theodore MelfiWie schwierig die jahrelange Arbeit der NASA am Apollo-Programmwar, zeigt die packende Dokumentation "Mission Mond - Als die Weltden Atem anhielt". Darin kommen unter anderem Zeitzeugen wie derNASA-Astronaut Michael Collins sowie die Raumfahrt-Experten UlrichWalter und Insa Thiele-Eich zu Wort. Die Meteorologin aus Heidelbergbereitet sich als erste deutsche Frau auf einen Flug zur ISS vor."Mission Mond - Als die Welt den Atem anhielt" Sonntag, 21. Juli2019, um 22:50 Uhr Deutschland 2019 Genre: DokumentationPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen derProSiebenSat.1 Media SE Katja Wies Kommunikation/PR Unit FictionMedienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 89 9507-1180Katja.Wies@ProSiebenSat1.com www.presse.sat1.deBildredaktion:Anna von Jagemann Tel. +49 89 9507-7299Anna_Charlotte.von_Jagemann@ProSiebenSat1.comAlle Ansprechpartner zu unseren Programmen finden Sie unter:www.p7s1-pr.de.Geschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Michaela Tod, Dr.Martin Emele, Henrik Pabst, Eun-Kyung Park, Dennis ZentgrafFirmensitz: Unterföhring HRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591St.-Nr. 143/314/40230Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell