Frau Merkel hat sich bei COP23 zwar verbal zum Pariser Klimaabkommen und den Klimazielen bekannt, aber nichts Konkretes geliefert

Bonn/Berlin (ots) - Für Hubert Weiger, den Vorsitzenden des Bundfür Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), enthielt die Rede vonBundeskanzlerin Angela Merkel bei der Weltklimakonferenz in Bonnnichts konkretes Neues. "Klare Worte zum nötigen Kohleausstieg oderzur erforderlichen verkehrspolitischen Wende in Deutschland waren vonihr nicht zu hören. Sie hat sich lediglich zum wiederholten Mal zumdeutschen Klimaziel für 2020 bekannt. Daran werden wir ihre künftigePolitik auch messen. Sie hat davon gesprochen, dass DeutschlandProbleme hat das 2020-Ziel von 40 Prozent weniger CO2 zu schaffen.Klare Worte zum nötigen Kohleausstieg oder zur erforderlichenverkehrspolitischen Wende in Deutschland waren jedoch von ihr nichtzu hören", sagte Weiger."Leider hat Bundeskanzlerin Merkel es vermieden, sich mit derKohle- oder der Autolobby anzulegen. Wenn aber die deutschen und dieinternationalen Klimaziele tatsächlich erreicht werden sollen, dannmuss sie das. Wie werden die CO2-Emissionen konkret reduziert, bis zuwelchem Datum hat sich Deutschland aus der Kohleverstromungverabschiedet, welche Vorgaben zur Verbrauchsreduzierung bekommt dieAutoindustrie? Diese Fragen muss Merkel persönlich beantworten unddarf dies nicht den Unterhändlern einer künftigen Bundesregierungüberlassen. Die Kanzlerin ist studierte Physikern, sie warUmweltministerin, sie weiß genau, dass sich das Pariser Abkommen nurumsetzen lässt, wenn es konkrete Minderungsvorgaben für fossileEnergien gibt. Hier hat sie nicht geliefert", kritisierte derBUND-Vorsitzende.Weiger forderte, dass der Koalitionsvertrag der kommendenBundesregierung unbedingt einen "sozial-ökologischen Ausstiegsplan"für den Kohleausstieg bis 2030 enthalten müsse. "Sollte Jamaikakommen, dann dürfen die Wählerinnen und Wähler, die in Umfragenregelmäßig und mehrheitlich für ein Ende der klimaschädlichen Kohleplädieren, auf keinen Fall enttäuscht werden", sagte Weiger.Pressekontakt:BUND-Klimaexpertin Ann-Kathrin Schneider in Bonn, Tel. 0151-24087297,E-Mail: annkathrin.schneider@bund.net bzw. Annika Natus,BUND-Pressesprecherin, Tel. 030-27586-464/-425, E-Mail:presse@bund.net, www.bund.netOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell