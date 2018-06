Frau Kebekus trifft in PussyTerror TV auf Männer, Musik und Motoren (FOTO)

Köln (ots) -Carolin Kebekus knöpft sich in der vierten Ausgabe Ausgabe ihrerComedyshow "PussyTerror TV" am Donnerstag, den 7. Juni um 22.45 Uhrim Ersten auf gewohnt charmante Art die Ereignisse der vergangenenWoche vor. Egal ob große Koalition, kleine Ausrutscher oderMega-Gossip: Team "PussyTerror" nimmt alles genüsslich unter dieLupe.Im Studio begrüßt Carolin Kebekus ihre Gäste ganz handzahm: MitSänger und Songwriter Johannes Oerding singt sie ein"Das-nervt-am-Sommer"-Medley und als Stand-up ist der bekennendeLehrersohn Bastian Bielendorfer dabei.Außerdem: Schauspielkollege Axel Stein gibt Carolin KebekusFahrunterricht im Driften. Mit dem "besten Wuppertaler Motorsportlerder Welt" war sie gemeinsam am Hockenheimring."Carolin Kebekus: PussyTerror TV" - donnerstags um 22.45 Uhr imErsten mit sechs Folgen im wöchentlichen Rhythmus. Wiederholung immerfreitags um 20.15 Uhr bei ONE.Produktion: BRAINPOOL TV im Auftrag des WDR.Redaktion WDR: Leona FrommeltShow-Tickets unter: brainpool-tickets.dePressekontakt:Katrin AhuesWDR Presse und InformationTelefon: 0221 220 7100Email: katrin.ahues@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell