Frasers Centrepoint: Aktienanalyse vom 27.06.2018

Für die Aktie Frasers Centrepoint wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Singapore am 26.06.2018 ein Kurs von 2,2 SGD geführt.

Frasers Centrepoint haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Frasers Centrepoint investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,66 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Real Estate einen Mehrertrag in Höhe von 1,62 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Frasers Centrepoint bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 10,27 und liegt mit 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Real Estate) von 28,36. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Frasers Centrepoint auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.