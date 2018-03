Fraport zählt im Februar deutlich mehr Passagiere

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Unmittelbar vor der Bilanz für das vergangene Jahr glänzt der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport mit starken Passagierzahlen an seinem Heimatdrehkreuz.



Im Februar nutzten knapp 4,4 Millionen Passagiere den größten deutschen Flughafen und damit 8,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie Fraport am Dienstag mitteilte. Nach den ersten zwei Monaten steht damit ein Plus von 8,0 Prozent zu Buche.

Das Cargo-Aufkommen legte im Februar um 2,2 Prozent zu, die Zahl der Flugbewegungen wuchs um 7,6 Prozent auf knapp 35 200 Starts und Landungen. Dazu trugen vor allem zusätzliche Flüge zu europäischen Zielen bei. Fraport legt an diesem Freitag (16. März) die Geschäftszahlen für 2017 vor./ceb/DP/stw