Fraport: Das wird jetzt wichtig!

Am vergangenen Montag gelang den Bullen bei der Fraport-Aktie nicht nur der Anstieg über den 50-Tagedurchschnitt. Auch der mittelfristige Abwärtstrend konnte mit Nachdruck überwunden werden. In einer ausgesprochen steilen Aufwärtsbewegung stieg die Aktie anschließend in der Spitze bis auf 48,98 Euro an.

Durch diesen Anstieg konnte auch der 50-Wochendurchschnitt bei 45,10 Euro erreicht und überwunden werden.



