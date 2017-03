Fraport wird internationaler - Bilanz wird in Frankfurt vorgestellt

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit dem Zuschlag für zwei brasilianische Flughäfen im Rücken stellt der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport am (heutigen) Freitag (10.30 Uhr) seine Bilanz für das Jahr 2016 vor.



Mit dem künftigen Betrieb der Flughäfen in Porto Alegre und Fortaleza erweitert der MDax-Konzern sein internationales Portfolio. Das Unternehmen steht auch kurz vor der Übernahme von 14 griechischen Regionalflughäfen. In Südamerika ist Fraport schon seit Jahren im peruanischen Lima aktiv.