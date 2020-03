Fraport will doch keine Dividende zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Flughafenbetreiber Fraport macht bei seiner Ausschüttungspolitik eine Kehrtwende.



So will der MDax-Konzern auf der Hauptversammlung vorschlagen, dass die Aktionäre für das Jahr 2019 keine Dividende bekommen. Stattdessen soll der Gewinn in die Rücklagen fließen, teilte Fraport am Mittwoch mit. Ob die Anteilseigner für das laufene Jahr eine Ausschüttung erhalten, sei noch offen.

Fraport hatte am 13. März erklärt, dass die Dividende für 2019 und 2020 bei zwei Euro liegen soll. Den Sinneswandel erklärt das Unternehmen mit der "nicht vorhersehbaren Marktentwicklung" durch den Coronavirus. Die Luftfahrtbranche ist durch die Pandemie quasi im Stillstand./fba