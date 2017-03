Fraport unterteilt Terminalbau in 160 Einzelaufträge

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen bringt der Betreiber Fraport den Neubau des dritten Passagier-Terminals voran.



Bei den bisherigen Baumaßnahmen liege man im Plan, erklärte Vorstandschef Stefan Schulte am Montag. Fraport hat das Vorhaben mit einem Gesamtvolumen von rund 3 Milliarden Euro in 160 Vergabeeinheiten aufgeteilt, so dass auch regionale Anbieter den Zuschlag erhalten können. Erfahrungsgemäß gehen nach Fraport-Angaben zwei von drei Aufträgen an Firmen im Umkreis von 100 Kilometern. Nach dem Ausheben der Baugrube werden gerade die Zufahrtsrampe gebaut. Das Terminal im Süden des Flughafengeländes soll im Jahr 2023 öffnen und Platz für jährlich 14 Millionen Passagiere bieten./ceb/DP/jha