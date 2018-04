Fraport testet Simulator-Training für Bodenpersonal

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Piloten ist es aus Kostengründen längst Alltag, nun soll virtuelles Training am Simulator auch für Bodenpersonal am Frankfurter Flughafen ausprobiert werden.



In einer dreimonatigen Testphase sollen rund 100 Flugzeug-Einweiser und

-Abfertiger wichtige Tätigkeiten am Computer trainieren, wie die