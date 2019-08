Fraport steigert Umsatz und und Gewinn wie erwartet - Prognose bestätigt

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport profitiert weiter von der anhaltenden Reiselust.



Im zweiten Quartal sei der Umsatz um gut 15 Prozent auf rund 979 Millionen Euro gestiegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mit. Der Gewinn zog um 13 Prozent auf fast 137 Millionen Euro an. Das Ergebnis fiel damit in etwa so aus wie es die von Bloomberg befragten Experten erwartet hatten. Der Konzern bestätigte zudem erwartungsgemäß die Prognosen für das Gesamtjahr./zb/jha/