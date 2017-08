Fraport knackt wichtige Rekordmarke!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Flughafen Frankfurt: Der inmitten des Kontinents gelegene, internationale Flugknotenpunkt wird jeden Tag von unzähligen Fluggästen genutzt. Zur aktuellen Sommer- und Ferienzeit ist die Frequentierung traditionell besonders hoch.

Frankfurter Flughafen mit Rekord-Passagieraufkommen

Wie nun einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung des Betreibers Fraport zu entnehmen ist, wurde in Bezug auf die Passagierzahlen ein neuer Rekordwert erreicht. So nutzten im Juli insgesamt 6,4 Millionen Fluggäste das wichtige Luftverkehrsdrehkreuz. Der bisherige Höchstwert, der auf August 2015 datiert wird, wurde damit um etwa 82.000 Passagiere übertroffen.

Bereits seit neun Monaten in Folge nimmt die Zahl der Fluggäste kontinuierlich zu. Die Konsequenz: Während der ersten sieben Monate des laufenden Jahres konnte man ein kumuliertes Passagierwachstum von 4,5 Prozent vorweisen, so Fraport weiter.

Luftfracht ebenfalls stärker gefragt

Im Bereich des Cargo-Aufkommens (Luftfracht) setzt sich die positive Entwicklung ebenfalls fort. Hier konnte man im Juli mit 188.009 verfrachteten Tonnen ein Plus von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat erzielen.

Auch international läuft es gut

Auch die internationalen Fraport-Beteiligungen können Passagierzuwächse verzeichnen: So verbuchte der slowenische Flughafen Ljubljana ein Plus von 21,4 Prozent auf 198.138 Passagiere. Der Aiport in Lima (Peru) wurde von 1,9 Millionen Reisenden genutzt, was einem Zuwachs von 10,2 Prozent entspricht. Die in Bulgarien befindlichen Twin Star Airports erreichten einen gemeinsamen Hinzugewinn von 5,4 Prozent auf insgesamt 1,3 Millionen Reisegäste.

Neben jenen Standorten konnten laut Fraport auch die 14 griechischen Lufthäfen, der Airport in Sankt Petersburg sowie der chinesische Flughafen Xi’an mit gesteigerten Passagierzahlen überzeugen.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.