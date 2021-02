Bei Fraport geht`s heute so richtig ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Was für ein Auftakt – Fraport glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Plus von rund sechs Prozent. Damit notiert der Wert nun bei 49,96 EUR. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Rallye oder nur ein kurzes Strohfeuer?

Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Weil das Papier damit so viel kostet wie noch nie in diesem Monat. Schließlich markiert der Kurs ein neues 4-Wochen-Hoch Bis dato hatten 49,02 EUR diesen Wendepunkt bedeutet. Bei Fraport geht es jetzt also um viel!

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. Danach notiert Fraport in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 41,35 EUR. Damit zeigt sich wieder einmal, dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eindeutig auf der Oberseite liegt.

