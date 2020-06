Bei Fraport ertönt das Signal zur Attacke!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Bei Fraport geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund drei Prozent. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund siebzehn Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 52,40 EUR ausgebildet. Für Fraport geht es jetzt also um die Wurst!

Bullish eingestellte Anleger können dem Ausbruch vorgreifen, um die Gewinnmarge zu erhöhen, oder sicherheitshalber auf den endgültigen Startschuss warten. Leerverkäufer oder Trader, die mit Puts spekulieren, können durch den Kursanstieg nämlich einen ordentlich Rabatt realisieren. Anleger, die für Fraport bullish eingestellt sind, erhalten durch den Anstieg eine Bestätigung.

