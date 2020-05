Bei Fraport ertönt das Signal zur Attacke!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Bei Fraport geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Schließlich sind die Aktien aktuell rund sieben Prozent teurer als gestern. Damit notiert der Wert nun bei 41,54 EUR. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund null Prozent. Dieses Hoch verläuft bei 41,74 EUR. Durch diese Rallye gibt es jetzt neue Gewinnchancen!

Anleger, die bei Fraport eher fallende Kurse setzen, haben heute eine vielversprechende „Nachkaufgelegenheit“. Putkäufer oder Leerverkäufer erhalten nämlich einen kräftigen Rabatt. Bearish eingestellte Investoren sehen sich dagegen mit dem heutigen Kursrutsch bestätigt.

